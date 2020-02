NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Linde mit "Neutral" und einem Kursziel von 195 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die starken Fundamentaldaten des Industriegasekonzerns würden von dessen hoher Bewertung neutralisiert, begründete Analyst Robert Koort sein Anlagevotum in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2020 / 02:06 / CST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



IE00BZ12WP82

