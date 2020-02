DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13:08 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 3.240,70 +0,52% +0,30% S&P-500-Future 3.240,75 +0,38% +0,22% Euro-Stoxx-50 3.648,30 +0,20% -2,59% Stoxx-50 3.360,85 -0,01% -1,24% DAX 13.003,37 +0,16% -1,85% FTSE 7.313,50 +0,38% -3,40% CAC 5.819,50 +0,23% -2,65% Nikkei-225 22.971,94 -1,01% -2,89% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 174,88 -0,16

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 51,76 51,56 +0,4% 0,20 -14,8% Brent/ICE 56,42 56,62 -0,4% -0,20 -13,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.578,09 1.589,60 -0,7% -11,51 +4,0% Silber (Spot) 17,79 18,04 -1,4% -0,25 -0,4% Platin (Spot) 955,35 961,85 -0,7% -6,50 -1,0% Kupfer-Future 2,53 2,52 +0,4% +0,01 -9,6%

Am Ölmarkt zeigen sich die Ölpreise mit anhaltenden Konjunktursorgen uneinheitlich. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI steigt leicht um 0,4 Prozent auf 51,76 Dollar, für die europäische Sorte Brent geht es hingegen 0,4 Prozent nach unten auf 56,42 Dollar. Saudi-Arabien erwägt Kreisen zufolge eine drastische, kurzfristige Drosselung der Ölförderung, um auf die Auswirkungen des Coronavirus auf die Ölnachfrage zu reagieren. Vertreter der Opec und ihrer Verbündeten werden sich am Dienstag und Mittwoch treffen, um mögliche Maßnahmen zu erörtern.

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Wall Street dürfte am Montag nach den deutlichen Verlusten am Freitag mit Aufschlägen in die neue Handelswoche starten. Die weitere Ausbreitung des Coronaviruses sorgt bei den Anlegern weiterhin für Sorgenfalten, jedoch hat die von der chinesischen Notenbank bereitgestellte Liquidität die Lage etwas beruhigt. Der Future auf den S&P-500 legt vorbörslich leicht um 0,5 Prozent zu. Unter den Einzelwerten geben Apple 0,8 Prozent nach. Der US-IT-Riese schließt wegen des Coronaviruses vorübergehend seine Filialen und Büros in Festland-China. Für Baidu geht es um 4 Prozent aufwärts, nachdem der chinesische Suchmaschinenbetreiber seine Ziele für das vierte Quartal angehoben hat.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

22:04 US/Alphabet Inc, Ergebnis 4Q, Mountain View

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Januar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 51,7 zuvor: 52,4 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Januar PROGNOSE: 48,5 Punkte zuvor: 47,2 Punkte 16:00 Bauausgaben Dezember PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Aktienmärkte in Europa zeigen sich zu Wochenbeginn mit leichten Aufschlägen. Derzeit überwiegt am Markt wieder der Optimismus, dass der Höhepunkt der Ausbreitung bald erreicht sein könnte. Zudem seien bereits viele negative Nachrichten in die Kurse eingepreist, heißt es. Dazu kommen besser als erwartet ausgefallene Einkaufsmanagerindizes aus Europa. Die Anleger am deutschen Aktienmarkt bleiben jedoch vorsichtig, heißt es. Zwar könne sich der DAX etwas erholen, dies liege allerdings vor allem an defensiven Titeln wie Merck KGaA, RWE und Bayer, die zwischen 0,5 und 1,9 Prozent zulegen. Die Rohstoff- und Ölwerte führen die Branchen-Verliererliste gegen die allgemeine Erholungstendenz an. Der Stoxx-Auto-Index verliert 0,3 Prozent. Die Branche gilt als stark abhängig von China. Die Übernahmefantasie in der Branche der Zahlungsabwickler stützte die Wirecard-Aktie nur zu Beginn des Handels. Nun verlieren die Titel 1,2 Prozent. Für Siemens Healthineers geht es 4,9 Prozent nach unten. Operativ habe das Unternehmen die Erwartungen erfüllt und auch den Ausblick bestätigt, doch dürften sich die Anleger an der enttäuschend ausgefallenen Marge stören, heißt es von der Citigroup. Julius Bär verlieren 4,2 Prozent. "Die Zahlen sind leicht unter den Erwartungen ausgefallen", so ein Marktteilnehmer. Die Ryanair-Aktie steigt 4,3 Prozent. Die Davy-Analysten zeigen sich mit Blick auf die Ergebnisse für das dritte Quartal beeindruckt von der Wende bei der Profitabilität.

DEVISEN

zuletzt +/- % Mo, 8:08 Uhr Fr, 17.09 Uhr % YTD EUR/USD 1,1063 -0,20% 1,1083 1,1083 -1,4% EUR/JPY 120,03 -0,06% 120,28 120,17 -1,5% EUR/CHF 1,0668 -0,13% 1,0682 1,0685 -1,7% EUR/GBP 0,8473 +0,73% 0,8425 0,8407 +0,1% USD/JPY 108,53 +0,16% 108,54 108,44 -0,2% GBP/USD 1,3059 -0,91% 1,3156 1,3182 -1,5% USD/CNH (Offshore) 7,0153 +0,27% 7,0142 7,0001 +0,7% Bitcoin BTC/USD 9.322,62 -0,60% 9.358,25 9.306,00 +29,3%

Das Pfund gibt am Vormittag sowohl gegen den Dollar als auch gegen den Euro nach. Der Markt wartet auf eine Rede von Premierminister Boris Johnson über seine Erwartung an die Nach-Brexit-Zeit. Da Johnsons Standpunkt die Verhandlungen mit der EU über ein Handelsabkommen erschwere oder sogar die Gefahr eines Fehlschlags erhöhe, drücke er auf die Wirtschaftserwartungen in Großbritannien und damit auf das Pfund, heißt es. Aktuell wird das Pfund mit 1,3051 Dollar gehandelt, nach einem Tageshoch von 1,3203 Dollar am Freitag.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Am ersten Handelstag nach der gut einwöchigen Feiertagspause ist es an den chinesischen Börsen aufgrund der rasanten Ausbreitung des Coronaviruses steil abwärts gegangen. Beobachter hatten allerdings Schlimmeres erwartet. Zusätzlicher Druck kam von schwächeren chinesischen Konjunkturdaten. Der von Caixin und Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex für den verarbeitenden Sektor schrumpfte im Januar, verharrte allerdings im expansiven Bereich. Dass die chinesische Zentralbank am Montag zusätzliche Liquidität in den Markt pumpte, lindere den Verkaufsdruck etwas. Die Angst vor einer Virus-Ausbreitung lastete besonders auf Aktien der Transport- und Tourismusbranche. Beijing Shanghai High Speed Railway brachen um 9,9 Prozent ein. China International Travel Services und China CYTS Tours stürzten um das Tageslimit von 10 Prozent ab. Pharmawerte gehörten zu den wenigen Gewinnern. Contemporary Amperex Technology verbesserten sich um 3,7 Prozent. Der Hersteller von Lithium-Ionen-Akkus wird nach eigenen Angaben das Schanghaier Werk des US-Elektroautohersteller Tesla beliefern. In Seoul gewannen LG Chem 3,7 Prozent. Das Unternehmen hatte für das vierte Quartal einen Verlust ausgewiesen. Für das laufende Jahr ist LG Chem allerdings zuversichtlich. Samsung Engineering büßten 4,1 Prozent ein. Die Viertquartalszahlen des Unternehmens hatten die Erwartungen verfehlt.

CREDIT

Mit den Risikoprämien geht es am europäischen Kreditmarkt am Montag noch etwas nach oben. "Angesichts der wirtschaftlichen Eintrübung durch das Coronavirus sind die Kreditmärkte weiterhin recht stabil", so ein Marktteilnehmer. Die Anleger suchten tendenziell weiterhin nach Rendite. Außerdem stabilisierten die Käufe der EZB die Lage. Zudem seien die Emissionen zuletzt stark zurückgegangen. Trotzdem dürften erst glaubwürdige Anzeichen einer Eindämmung des Virus die Voraussetzung für eine wieder steigende Risikobereitschaft sein, heißt es bei der Commerzbank.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Bechtle steigert Vorsteuergewinn und Umsatz wieder zweistellig

Bechtle hat 2019 sowohl den Gewinn vor Steuern als auch den Umsatz wieder prozentual zweistellig gesteigert und im Vergleich zum Vorjahr bei beiden Kenngrößen zugelegt. Die Marge beim Vorsteuergewinn verschlechterte sich leicht, der Umsatz profitierte von einer leichten Belebung im Schlussquartal.

Rheinmetall liefert Lasersimulatoren für Schützenpanzer Puma

Rheinmetall hat einen Auftrag für Lasersimulatoren für den Schützenpanzer Puma erhalten. Der gesamte Auftragswert liegt bei bis zu 142 Millionen Euro, wie der im MDAX notierte Rüstungskonzern mitteilte. Die Düsseldorfer Rheinmetall AG entwickele und integriere zunächst sechs Systeme der Simulationstechnik im Wert von 54 Millionen Euro. Nach Erreichen der Serienreife bestehe eine Option zur Ausstattung von 252 Schützenpanzern.

Stabilus leidet im 1Q unter höheren Kosten - Ausblick bekräftigt

Der Gasfederhersteller Stabilus hat in seinem Auftaktquartal dank positiver Währungseffekte und der Zukäufe von General Aerospace und Clevers seinen Umsatz gesteigert. Allerdings führten höhere Vertriebskosten und Aufwendungen für die Forschung und Entwicklung sowie gestiegene Finanzkosten zu einem Gewinnrückgang. Die Prognose für das laufende Geschäftsjahr hat die im SDAX notierte Gesellschaft bekräftigt und nennt Einzelheiten zur neuen Organisationsstruktur.

Webasto verlängert wegen Coronavirus Schließung von Firmenzentrale

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 03, 2020 07:08 ET (12:08 GMT)

Der vom neuartigen Coronavirus betroffene bayerische Automobilzulieferer Webasto verlängert die Schließung seiner Firmenzentrale in Stockdorf im Landkreis Starnberg. Bis einschließlich 11. Februar bleibe die Zentrale geschlossen, teilte das Unternehmen mit. Damit blieben die Mitarbeiter insgesamt zwei Wochen zu Hause, was der von Experten angenommenen längsten Inkubationszeit von 14 Tagen entspricht.

Honda hält Werke in Wuhan bis mindestens 13. Februar geschlossen

Der japanische Automobilhersteller Honda Motor hält seine Fabriken im chinesischen Wuhan bis mindestens zum 13. Februar geschlossen. Die Japaner betreiben die Fabriken dort mit dem Joint-Venture-Partner Dongfeng Motor Corp. Es sei noch kein Termin für die Wiederinbetriebnahme festgelegt worden und man halte sich an die Anweisungen der örtlichen Behörden, sagte der Sprecher von Honda Motor.

Julius Bär will Kosten mittelfristig senken - Nettogewinn fällt

Julius Bär will nach einem Gewinnrückgang im abgelaufenen Jahr die Kosten senken und hat sich Mittelfristziele bis 2022 gesetzt. Der Gewinn ging vor allem wegen einer Rückstellung im Zusammenhang mit einer Klage aus Deutschland sowie wegen einer akquisitionsbedingten Abschreibung zurück. Der neue CEO Philipp Rickenbacher, seit 1. September an der Spitze der Schweizer Privatbank, will die Kostenbasis um 200 Millionen Schweizer Franken senken.

Julius Bär will 2020 zur Kostensenkung auch 300 Jobs abbauen

Julius Bär will im Rahmen der geplanten Maßnahmen zur Kostensenkung auch 300 Arbeitsplätze abbauen. Dies soll bereits 2020 geschehen, sagte der CEO der Schweizer Privatbank, Philipp Rickenbacher, in einer Telefonkonferenz.

IT-Dienstleister QSC erreicht seine Ziele 2019

Der IT-Dienstleister QSC hat im vergangenen Jahr seine Ziele erreicht und sieht sich seit dem Verkauf des Telekommunikationsgeschäfts im vergangenen Sommer wieder auf Wachstumskurs. Die Mittelfristprognose haben die Kölner bekräftigt, die sich nun verstärkt auf den Bereich Cloud-, SAP- und IoT-Anwendungen konzentrieren. Auf Basis vorläufiger Zahlen für 2019 wies QSC einen Umsatz von 238 Millionen Euro und ein EBITDA von mehr als 140 Millionen Euro aus.

Ryanair macht Quartalsgewinn und verlängert Aktienrückkaufprogramm

Ryanair hat im dritten Geschäftsquartal schwarze Zahlen geschrieben. Die irische Billigfluglinie teilte weiter mit, das Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 700 Millionen Euro werde um zwei Monate bis Ende Juli verlängert. Grund hierfür sei die Unsicherheit im Zusammenhang mit der Lieferung der Boeing 737-Max-Maschinen, deren Produktion Boeing jüngst wegen des weltweiten Flugverbotes infolge zweier tödlicher Abstürze temporär gestoppt hat.

Zahlungsdienstleister Worldline übernimmt Ingenico

In der Wachstumsbranche für digitale Zahlungsdienstleistungen steht eine milliardenschwere Fusion an: Die französische Worldline SA will die ebenfalls in Frankreich ansässige Ingenico Group SA übernehmen. Wie beide Unternehmen mitteilten, haben sich die Boards auf einen Zusammenschluss geeinigt. Im Rahmen des Deals zahle Worldline in eigenen Aktien und in bar für Ingenico insgesamt einen Unternehmenswert von 7,8 Milliarden Euro.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err

(END) Dow Jones Newswires

February 03, 2020 07:08 ET (12:08 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.