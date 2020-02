FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Hochtief nach Bekanntwerden einer milliardenschweren Abschreibung bei der Tochter Cimic und mit Blick auf derzeitigen Probleme beim West-Gate-Projekt von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Das Kursziel wurde von 137 auf 120 Euro gesenkt. Er habe seine Schätzung für den Gewinn je Aktie im laufenden Jahr gesenkt, schrieb Analyst Guillermo Fernandez-Gao in einer am Montag vorliegenden Studie. Seines Erachtens dürfte einige Zeit vergehen, bis der Markt dem Management wieder vertrauen wird. Größere Wachstumstreiber sieht Fernandez-Gao zudem erst einmal nicht./kro/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



DE0006070006

