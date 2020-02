Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Industrie verlangsamt Talfahrt im Januar

Die Kontraktion in Deutschlands Industriesektor hat sich zu Jahresbeginn abgeschwächt. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) der Industrie stieg auf 45,3 Punkte von 43,7 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut bei einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Im Zuge des ersten Ausweises war ein Indexanstieg auf 45,2 Punkte berichtet worden. Volkswirte hatten mit einer Bestätigung des ersten Ausweises gerechnet.

Rezession in der Eurozone-Industrie im Januar abgeschwächt

Die Talfahrt der Eurozone-Industrie hat sich im Januar wieder verlangsamt. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Sektor legte von 46,3 auf 47,9 Punkte zu, wie das IHS Markit Institut bei einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Das ist der höchste Stand seit April 2019. Bei der ersten Veröffentlichung war ein Wert von 47,8 Zähler ausgewiesen worden, Volkswirte hatten eine Bestätigung dieses ersten Ausweises erwartet.

Britische Industrie stabilisiert sich zu Jahresbeginn

Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe in Großbritannien ist im Januar spürbar gestiegen und hat die Wachstumsschwelle erreicht. Nach dem eindeutigen Wahlsieg von Premierminister Boris Johnson ist die politische Unsicherheit geschwunden. Der Index kletterte auf 50,0 Punkte von 47,5 im Vormonat, wie das Institut IHS Markit in einer zweiten Veröffentlichung berichtete.

Hongkongs Wirtschaft schrumpft 2019 um 1,2 Prozent

Die Wirtschaft Hongkongs ist im Jahr 2019 um 1,2 Prozent geschrumpft. Wichtige Faktoren für diesen ersten Rückgang der Wirtschaftsleistung seit zehn Jahren waren die Proteste im Zuge der Demokratiebewegung und der Handelsstreit zwischen den USA und China. Im vierten Quartal fiel das Bruttoinlandsprodukt sogar um 2,9 Prozent.

Lane: Für höhere Inflation braucht es eine aktive EZB

EZB-Chefvolkswirt Philip Lane hat vor den Risiken einer zu niedrigen Inflation gewarnt und die Rolle der Europäischen Zentralbank (EZB) bei ihrer Hebung betont. "Die Zentralbank muss mit ihrer Geldpolitik ausreichend aktiv sein, damit die Menschen glauben, dass die Inflation mit der Zeit steigen wird", sagte Lane in einem Interview mit der Financial Times. Verhalte sich die Zentralbank indifferent und stelle sich nicht der Notwendigkeit, die Inflationsrate mit der Zeit anzuheben, dann könne sie in eine Art Niedriginflationsfall geraten.

Saudi-Arabien erwägt drastische Drosselung wegen Virus - Kreise

Saudi-Arabien erwägt nach Angaben von Opec-Beamten eine drastische, kurzfristige Drosselung der Ölförderung, um auf die Auswirkungen des Coronavirus auf die Ölnachfrage zu reagieren. Vertreter der Organisation der Erdöl exportierenden Länder (Opec) und ihrer Verbündeten werden sich am Dienstag und Mittwoch treffen, um mögliche Maßnahmen zu erörtern, nachdem der Virenausbruch in China zum stärksten monatlichen Ölpreisrückgang seit 30 Jahren geführt hat. China ist weltweit das größte Ölverbrauchslands.

EU bietet London "ehrgeiziges Handelsabkommen" unter Bedingungen an

Nach dem Brexit hat die EU Großbritannien unter Bedingungen ein weitreichendes Handelsabkommen angeboten. Die EU sei bereit, "ein sehr ehrgeiziges Handelsabkommen" als "zentralen Pfeiler" der künftigen Partnerschaft mit London zu schließen, sagte EU-Verhandlungsführer Michel Barnier in Brüssel. Die EU strebe dabei "keine Zölle und Einfuhrquoten auf alle Waren" an, die aus Großbritannien in den Binnenmarkt kommen.

Johnson weist Bindung Großbritanniens an EU-Regelungen zurück

Vor den Verhandlungen mit der EU über die künftigen Handelsbeziehungen hat der britische Regierungschef Boris Johnson eine Verpflichtung seines Landes auf die europäischen Regelungen abgelehnt. "Ich sehe keine Notwendigkeit, uns an eine Vereinbarung mit der EU zu binden", sagte Johnson in einer Rede zu seinen Vorstellungen über die Zukunft Großbritanniens nach dem Brexit.

Ifo: Deutscher Leistungsbilanzüberschuss 2019 wieder gestiegen

Deutschlands Überschuss in der Leistungsbilanz ist nach Erkenntnissen des Ifo-Instituts im vergangenen Jahr wieder gestiegen und bleibt der weltweit größte. "Wir rechnen mit 293 Milliarden US-Dollar oder 262 Milliarden Euro, was 7,6 Prozent der Jahreswirtschaftsleistung entspricht", sagte Christian Grimme, Konjunkturexperte am Ifo-Institut. Im Jahr 2018 seien es 7,3 Prozent gewesen, die Europäische Union hält höchstens 6 Prozent für langfristig tragfähig.

HDE: Verbraucher bleiben skeptisch

Die Verbraucherstimmung in Deutschland bleibt nach einem neuen Tiefststand zu Jahresbeginn laut Handelsverband Deutschland (HDE) im Februar stabil. Das zeigt das aktuelle HDE-Konsumbarometer, das auf einer Umfrage unter 2.000 Personen beruht. Insgesamt sei die Stimmung aber deutlich schlechter als im Jahr 2019, hieß es. Das Barometer verbessert sich im Februar um marginale 0,1 Punkte. "Nach dem bisherigen Tiefststand im Januar hat sich die Stimmung der Konsumenten in Deutschland damit erst einmal zumindest nicht weiter verschlechtert", so der Verband.

Merkel sieht längeren Gesprächsprozess bei Lebensmittelpreisen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat bei dem Spitzentreffen zur Ernährungsindustrie vor zu hohen Erwartungen an die Veranstaltung gewarnt, bei der mit den großen Handelskonzernen über die Lebensmittelpreise gesprochen werden soll. "Wenn man die Vorberichterstattung liest, dann denkt man natürlich, dass hier schon Endverhandlungen stattfinden", sagte Merkel zu Beginn des Treffens im Kanzleramt in Berlin. "Das ist es nicht, sondern wir sind in einem längeren Gesprächsprozess, das haben wir auch mit den Landwirten ausgemacht", stellte sie klar.

Erdogan: Bis zu 35 syrische Soldaten bei türkischen Vergeltungsangriffen getötet

Die Türkei hat mit einer Gegenoffensive auf die Tötung von vier Soldaten bei einem Angriff der syrischen Regierungstruppen in der Provinz Idlib reagiert. Bis zu 35 syrische Soldaten seien getötet worden, sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan in Istanbul. Er forderte Russland auf, den laufenden Militäreinsatz nicht zu "behindern". Die oppositionsnahe syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte sprach von sechs Toten und mehr als 20 Verletzten.

Hongkong schließt fast alle Grenzübergänge nach China

Hongkong schließt wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus fast alle Grenzübergänge nach China. Wie Regierungschefin Carrie Lam mitteilte, bleiben ab Mitternacht (Ortszeit) nur noch die Brücke nach Shenzhen und die Brücke nach Zhuhai und Macao geöffnet. Auch auf dem Hongkonger Flughafen sollen demnach weiter Flüge aus Festland-China landen dürfen. Es gibt dort aber bereits strenge Kontrollen für Reisende aus der zentralchinesischen Provinz Hubei, dem Zentrum der Epidemie.

China braucht "dringend" Masken zum Schutz vor Coronavirus

China braucht nach eigenen Angaben "dringend" medizinische Schutzausrüstung, um die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus zu stoppen. "Was China momentan dringend braucht, sind Atemmasken, Schutzanzüge und Schutzbrillen", sagte die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, Hua Chunying, in Peking.

China wirft den USA Panikmache bei Coronavirus vor

China hat die Reaktion der USA auf die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus scharf kritisiert. Anstatt Hilfe anzubieten habe Washington "Panik" geschürt, sagte Außenamtssprecherin Hua Chunying in Peking. Sie kritisierte, dass die US-Regierung als erste Reaktion die Mitarbeiter ihres Konsulats in Wuhan abgezogen und dem Botschaftspersonal in Peking die Ausreise freigestellt habe.

Kreuzfahrtbranche verhängt Einschiffungsverbot wegen Coronavirus

Aus Sorge vor dem neuartigen Coronavirus nehmen alle Kreuzfahrtreedereien des globalen Branchenverbands Clia keine Besatzungsmitglieder oder Passagiere mehr an Bord, die in letzter Zeit in China waren. Das teilte der deutsche Ableger der Cruise Line International Association (Clia) in Hamburg mit. Das Schiffsverbot gelte für alle Menschen, die innerhalb der vergangenen 14 Tage vom oder über das chinesische Festland gereist seien.

