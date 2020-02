Der World Gold Council gab Ende vergangener Woche seine ersten Zahlen zur Entwicklung der Goldnachfrage im 4. Quartal 2019 und im Gesamtjahr 2019 bekannt. Ein für Goldinvestoren positives Jahr, denn der Goldpreis legte 2019 um 18,3 % in US-Dollar zu und erreichte in vielen anderen Währungen wie dem Euro, der indischen Rupie und der türkischen Lira neue Allzeithochs!Dabei fällt auf, dass vor allem im 4. Quartal 2019 die Goldnachfrage deutlich sank. Die Gesamtnachfrage sank im Schlussquartal gegenüber dem gleichen Vorjahresquartal um 19 % auf 1.045,2 Tonnen. Vor allem die Schmucknachfrage und die Nachfrage nach Goldbarren reagierte dabei auf den gestiegenen Preis. Dies lag ganz überwiegend an der negativ mit dem Goldpreis korrelierten Konsumentennachfrage Indiens und Chinas, die über 80 % des Rückganges der weltweiten Schmuck- und Investmentnachfrage ausmachten.

