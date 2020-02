=== 02:00 US/Ergebnis der Vorwahlen für die Präsidentschafts- kandidatur der Demokraten im Bundesstaat Iowa *** 04:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 07:00 JP/Sony Corp, Ergebnis 9 Monate, Tokio *** 07:30 ES/Siemens Gamesa Renewable Energy SA, Ergebnis 1Q (11:30 Telefonkonferenz), Zamudio 08:00 DE/Amadeus Fire AG, Jahresergebnis, Frankfurt *** 08:00 GB/BP plc, Ergebnis 4Q, London 08:00 CH/Glencore plc, Produktionsbericht 2019, Baar *** 11:00 IT/Verbraucherpreise Januar (vorläufig) PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+0,5% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+0,5% gg Vj *** 11:00 EU/Erzeugerpreise Dezember Eurozone PROGNOSE: 0,0% gg Vm/-0,7% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/-1,4% gg Vj *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung inflationsindexierte Bundesanleihe 2046 mit Kupon von 0,10% sowie Zuteilung Aufstockung inflationsindexierte Bundesanleihe 2030 mit Kupon von 0,50% über je 250 Mio EUR 11:45 NL/Ferrari NV, Ergebnis 4Q, Amsterdam *** 13:20 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 4Q, Turin *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Dezember PROGNOSE: +1,3% gg Vm zuvor: -0,7% gg Vm *** 22:05 NL/Qiagen NV, Ergebnis 4Q, Venlo *** 22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 1Q, Burbank *** 22:08 US/Ford Motor Co, Ergebnis 4Q, Dearborn 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - DE/Pkw-Neuzulassungen Januar - AU/Cimic Group Ltd, Jahresergebnis, St. Leonards - AT/Opec und Nicht-Opec-Länder (Opec+), Treffen des gemeinsamen technischen Komitees zum Ölpreis-Rückgang aufgrund des Coronavirus (bis 5.2.), Wien *** - US/Präsident Trump, Rede zur Lage der Nation (20:45 Ortszeit = 5. Februar/02:45 MEZ), Washington ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm

(END) Dow Jones Newswires

February 03, 2020 08:52 ET (13:52 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.