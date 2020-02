Apple (WKN: 865985) hatte 2019 ein Monsterjahr. Die Aktien verdoppelten sich fast - ein Plus von 86 % -, als der Techgigant die Krone der höchsten Marktkapitalisierung an der Wall Street zurückeroberte. Eine Verschnaufpause mag an diesem Punkt natürlich erscheinen. Es ist ja nicht so, dass Apple fast doppelt so groß ist wie vor einem Jahr, und sein Geschäft wächst sicherlich nicht in dem Maße, wie der Aktienkurs steigt. Ein Analyst ist jedoch der Meinung, dass die Rallye noch nicht vorbei ist. Tom ...

Den vollständigen Artikel lesen ...