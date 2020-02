Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Franziska Schimke blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Aktien von Royal Dutch Shell. Der britisch-niederländische Energieriese hat vor kurzem seine Zahlen für das vierte Quartal vorgelegt und lag mit einem Nettogewinn von 2,93 Milliarden Dollar unter den Markterwartungen von 3,15 Milliarden Dollar. Bei den Verkäufen steht Amazon auf Platz 5. Der US-Konzern hat in den letzten zwei Jahren ein enormes Wachstum mit der Amazon Prime-Mitgliedschaft verzeichnet.