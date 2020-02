Stuttgart (ots) - SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck" am Dienstag, 4. Februar 2020, 20:15 bis 21 Uhr, SWR Fernsehen und ARD Mediathek / Moderation Hendrike BrenninkmeyerObwohl viele Verbraucherinnen und Verbraucher Produkten aus der Apotheke vertrauen, ist beim Kauf von Kosmetika Vorsicht geboten. Häufig unterscheiden sich teure Apothekenmarken nicht von Standardprodukten aus dem Handel. Sie können bedenkliche Inhaltsstoffe wie allergieauslösende PEGs, Mineralöle und Mikroplastik enthalten. "Marktcheck" zeigt, worauf beim Einkauf von Kosmetik aus der Apotheke zu achten ist. Am Dienstag, 4. Februar 2020, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen und in der ARD Mediathek.Prostatakrebs-Vorsorge - was bringt der umstrittene PSA-Test wirklich?Eine der häufigsten individuellen Gesundheitsleistungen ist der PSA-Test zur Vorsorge gegen Prostatakrebs. Obwohl der Test seit Jahrzehnten auf dem Markt ist, ist er umstritten. Laut einer neuen Analyse des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen ist das PSA-Screening ungenau. Das verunsichert die Patienten und kann zu belastenden, unnötigen Eingriffen führen. Dennoch schätzen viele Medizinerinnen und Mediziner den Test als wichtigen Indikator zur Krebsfrüherkennung. "Marktcheck" beantwortet die Frage, für wen der Test sinnvoll ist und wann die negativen Effekte die positiven überwiegen.Modeschmuck - hohe Belastungen mit Weichmachern und NickelViele Modeschmuckprodukte sind mit Schadstoffen belastet. In einer Stichprobe testet "Marktcheck" 15 im Handel erhältliche Ketten, Armreife und Ringe. Die Laborergebnisse zeigen Spuren von Kadmium, große Mengen Naphthalin, verschiedene Weichmacher und einen Nickelabgabe-Wert, der über dem gesetzlichen Grenzwert liegt. "Marktcheck" konfrontiert die Hersteller.Caravaning - so gelingt der Campingurlaub auch im WinterImmer mehr Campingfans nutzen ihre Wohnmobile auch für den Winterurlaub. "Marktcheck" Automobilexperte Thorsten Link verbringt ein Wochenende auf einem Wintercampingplatz und erklärt, worauf man in der kalten Jahreszeit achten muss. Außerdem geht er der Frage nach, wann sich die Anschaffung eines eigenen Wohnmobils lohnt und welche Vorteile das Mieten bringt."Marktcheck"Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Informationen unter SWR.de/marktcheck.ARD Mediathek: Vom 4.2.2020, nach Ausstrahlung, bis 4.2.2021 verfügbar unter ARDmediathek.de und unter SWR.de/marktcheck. Außerdem auf YouTube (youtube.com/marktcheck). Fotos bei ARD-foto.deInformationen, kostenfreie Bilder und weiterführende Links unter http://ots.de/pAsxmRPressekontakt:Katja Matschinski, 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4510118