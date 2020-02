Der S&P500 ging am Vortag bei 3.225 Punkten aus dem Handel und notiert vorbörslich am heutigen Montag bei 3.240 Punkte etwas höher. Der Index bleibt nach dem jüngsten Kursrutsch aber angeschlagen. Der Trend dürfte abwärts gerichtet bleiben, kurze Aufwärtskorrekturen sollten noch unter 3.300 Punkten auslaufen. In der nächsten Abwärtswelle dürfte die Marke von 3.200 Punkten fallen. Darunter sollte der S&P 500 Kurs auf die offene Gaps bei 3.120 und 3.095 Punkten nehmen und damit den Bereich um 3.100 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...