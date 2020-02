ISIN Name "Einstellung mit Ablauf:" ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CBF Number

US03836W1036 Essential Utilities Inc. 03.02.2020 US29670G1022 Essential Utilities Inc. 04.02.2020 Tausch 1:1 7814

CA13567P1027 Gambier Gold Corp. 03.02.2020 CA3646031003 Gambier Gold Corp. 04.02.2020 Tausch 1:1 7881

