DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME ISIN BIS/UNTIL
BAY.LDSBK.IS. 17/24 DE000BLB4328 04.02.2020 HZE/EOT
BAY.LDSBK.IS. 18/25 DE000BLB50T3 04.02.2020 HZE/EOT
BAY.LDSBK.IS 17/23 DE000BLB4VP7 04.02.2020 HZE/EOT
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INSTRUMENT NAME ISIN BIS/UNTIL
BAY.LDSBK.IS. 17/24 DE000BLB4328 04.02.2020 HZE/EOT
BAY.LDSBK.IS. 18/25 DE000BLB50T3 04.02.2020 HZE/EOT
BAY.LDSBK.IS 17/23 DE000BLB4VP7 04.02.2020 HZE/EOT