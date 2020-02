In einem neuen Gemeinschaftsunternehmen wollen Toyota und Panasonic prismatische Lithium-Ionen-Batterien für Toyota und andere Marken entwickeln und produzieren. Im April 2020 soll es losgehen. Das gemeinsame Unternehmen Prime Planet Energy and Solutions, das ab April 2020 an prismatischen Fahrzeugbatterien forschen, sowie diese entwickeln und bauen soll, wird zu 51 Prozent Toyota und zu 49 Prozent Panasonic gehören. Das hat Reuters erfahren. Über 5.000 Mitarbeiter arbeiten für das neue Unternehmen Über 5.000 Mitarbeiter sollen für das japanische Joint Venture arbeiten, davon rund 2.00...

