Bonn (ots) - Flughafen Bordeaux. Hier steht ein Flugzeug mit einem besonderen Versprechen: Air Zero G - Zero Gravitation. Fliegen und Forschen in der Schwerelosigkeit. Ein Versprechen, das manchen Forscher flau werden lässt. Vom fliegenden Klassenzimmer hat Erich Kästner geträumt. Das fliegende Labor hat das Deutsche Zentrum für Luft und Raumfahrt wahr gemacht. Forschen unter Extrembedingungen, forschen im Grenzbereich. Nach fast doppelter Erdanziehung kommt die Schwerelosigkeit. Für die Forscher 22 Sekunden Zeit zu experimentieren wie im Weltall. Für die Piloten im Cockpit 22 Sekunden fliegen am Limit.



phoenix-Reporter Kristian Wiegand hat das Experiment gewagt und sich in einer Reportage der Gravitation bzw. der Schwerelosigkeit ausgesetzt. Mit dabei: die ESA-Astronauten Matthias Maurer und Thomas Pesquet. Und 50 Forscher, die in der Schwerelosigkeit experimentieren.



Pressekontakt:



phoenix-Kommunikation

Pressestelle

Telefon: 0228 / 9584 192

Fax: 0228 / 9584 198

presse@phoenix.de

Twitter.com: phoenix_de



Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/4510235