Paris, den 3. Februar 2020





EXEL Industries schließt die Übernahme von Eisenmann Intec in Deutschland ab.

Paris, 3. Februar 2020 - EXEL Industries hat heute die Übernahme von 100% der deutschen Firma Eisenmann Intec GmbH & Co KG nach Erhalt der Zustimmung der deutschen Kartellbehörde abgeschlossen.

Intec wird von Sames Kremlin, der Tochtergesellschaft von EXEL Industries übernommen, die auf hochviskose Farben und Produkte spezialisiert ist. Der Standort von Intec in Erftstadt bei Köln bleibt mit der gesamten Belegschaft im In- und Ausland erhalten.

EXEL Industries bietet Produkte für den landwirtschaftliche, industrielle und Endverbrauchermärkte an und setzt seine Entwicklung insbesondere in den Industriemärkten im Ausland fort.

Über Intec: https://www.eisenmann-intec.com (https://www.eisenmann-intec.com)



Intec ist ein bedeutender Hersteller von Klebetechnikanlagen für die Automobilindustrie, hauptsächlich in Karosseriemontagewerken (Rohbau). Als profitables Unternehmen wird Intec im Jahr 2019 einen Umsatz von knapp 40 Mio. € erzielen und beschäftigt rund 120 Mitarbeiter, davon 16 im Ausland zur Betreuung der Exportkunden.

Über Sames Kremlin: www.sames-kremlin.com (http://www.sames-kremlin.com)



Sames Kremlin ist weltweit führend in der Anwendung von Farben und hochviskosen Produkten. Sames Kremlin unterstützt umfassend die industriellen Prozess seiner Kunden von der Montage der Komponenten bis zur Endbearbeitung, und beachtet dabei auch umfassend Aspekte des Umweltschutz. Das Unternehmen beschäftigt 800 Mitarbeiter in Frankreich und in seinen 15 ausländischen Niederlassungen.

Über EXEL Industries: https://www.exel-industries.com (https://www.exel-industries.com)



Das Hauptgeschäft von EXEL Industries ist Spritztechnologie , für Landwirtschaft und Industrie. Die Gruppe ist auch auf den Märkten für Gartenbewässerung und Rübenerntemaschinenpräsent. EXEL Industries hat es sich zum Ziel gesetzt durch permanente Innovation und eine Internationalisierungsstrategie die Marktpräsenz weiter auszubauen. EXEL Industries erzielte 2018/19 einen Umsatz von 777 Mio. € (einschließlich 195 Mio. € für die industrielle Sprühaktivität) und beschäftigt 3.544 Mitarbeiter in 27 Ländern auf 5 Kontinenten.





Yves BELEGAUD Sophie BOUHERET Directeur Général Groupe Directrice Financière Groupe / Relations Investisseurs sophie.bouheret@exel-industries.com Tél : 01 71 70 49 50

