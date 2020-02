Straubing (ots) - Bürger und Unternehmen wünschen sich vor allem eines: Nach den quälenden Brexit-Verhandlungen will niemand eine Fortsetzung, wenn es um die künftigen Beziehungen geht. Doch die Gefahr, dass vor allem in Westminster die Ideologen Regie führen, bleibt groß. Und damit auch die Befürchtungen auf europäischer Seite, was eigentlich passieren würde, wenn sich wider allen Erwartungen der Brexit für das Vereinigte Königreich als Erfolg herausstellen sollte. Spätestens dann, so heißt es in Brüssel, dürften die Gegner und Skeptiker der Union Oberwasser bekommen. Ob der Binnenmarkt dann noch zu retten wäre, steht in den Sternen.



