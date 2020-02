ZÜRICH (Dow Jones)--Nach Verlusten am Morgen hat der Aktienmarkt in der Schweiz am Montag ins Plus gedreht und mit Gewinnen geschlossen. Belastend wirkten zunächst Meldungen um die weitere Ausbreitung des Coronavirus, doch mit dem positiven Start der US-Börsen ging es nach oben. Zudem stützten Meldungen zu neuen Geldspritzen der chinesischen Zentralbank. In den USA verlagerte sich das Interesse wieder etwas weg von der Epidemie. Neue Konjunkturdaten fielen uneinheitlich aus, belegten aber insgesamt die robuste Verfassung der US-Wirtschaft. Einige Teilnehmer nutzten die gesunkenen Kurse zum Einstieg, Entwarnung könne aber noch nicht gegeben werden.

Der SMI gewann 0,3 Prozent auf 10.665 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursgewinner und 4 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 43,34 (zuvor: 57,76) Millionen Aktien.

Julius Bär sackten um 3,5 Prozent ab. Die jüngsten Aussagen der Bank im Zuge der Halbjahresergebnisse 2019 bezeichnen die Analysten von Morgan Stanley (MS) als gemischt. Beim neuen Geschäftsplan gehe es vornehmlich um einen neuen Schwerpunkt auf einer verbesserten Profitabilität durch größere Initiativen für Ertrag und Kosten. Allerdings habe die Bank zugleich ihr Ziel für die Neumittelzuflüsse kassiert, was am Markt als Enttäuschung aufgenommen werden könne.

Zu den Werten, die von der Verlust- in die Gewinnzone vorpreschten, gehörten die Pharmaschwergewichte Novartis und Roche, die jeweils 0,3 Prozent im Plus schlossen. Als Nachzügler hat die LBBW ihr Roche-Kursziel im Gefolge der Jahreszahlen erhöht, die vergangene Woche präsentiert worden waren. Der Konzern habe vor allem von seinen neu eingeführten Medikamenten profitiert.

Bei Novartis hat die HSBC das Kursziel angehoben, behält aber die Einstufung Halten bei. Das Haus spricht von beruhigenden Zahlen zum Gesamtjahr ganz im Rahmen des Konsenses bei Umsatz wie Gewinn. Nestle stützten mit einem Plus von 0,6 Prozent kräftig den Gesamtmarkt.

Die Swatch-Aktie gewann 1 Prozent. Zwar senkte die Citigroup die Einstufung wegen des Coronavirus auf Neutral von Buy, doch nach den jüngsten Kursverlusten griffen die Anleger nun zu. Für Wettbewerber Richemont ging es um 0,4 Prozent nach oben.

