AT&S passt den Ausblick aufgrund der Auswirkungen des Corona-Virus an. Die Ausbreitung der Viruskrankheit würde die Produktion von AT&S in China beeinflussen, so das Unternehmen. "Aufgrund dieser Entwicklung werden die Umsätze im vierten Quartal des laufenden Jahres hinter den Erwartungen liegen. AT&S passt daher die bestehende Umsatz- und Ergebnisprognose (bisher: Umsatz auf Vorjahresniveau mit 1.028,0 Mio. Euro, EBITDA-Marge zwischen 20 % und 25 %) an und erwartet für das laufende Geschäftsjahr ein Umsatzniveau von 960 Mio. Euro bei einer EBITDA-Marge von 18 % bis 20 %", teilt der Leiterplatten- und IC-Substrate-Hersteller mit. Vorbehaltlich der Personalverfügbarkeit würden die Werke in Shanghai und Chongqing II nach den verlängerten Feiertagen zum Neujahrsfest ...

