FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ist es zum Start in die neue Handelswoche nach oben gegangen. Die Anleger hielten sich zunächst vor Bekanntgabe des ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe in den USA etwas zurück. Nach dem unerwarteten Einbruch des Chicago-Einkaufsmanagerindex am Freitag gab es hier bei den Anlegern eine gewisse Unsicherheit. Enttäuscht wurden sie jedoch nicht, denn wie der ISM-Index bescheinigte, hat sich das Wachstum in der US-Industrie im Januar unerwartet heftig beschleunigt und ist in den Wachstumsbereich zurückgekehrt. Der DAX beendete den Handelstag mit einem Plus von 0,5 Prozent bei 13.045 Punkten.

Hauptthema blieb jedoch die Coronavirus-Epidemie. Die Zahl der mit dem Virus Infizierten ist auf über 17.000 gestiegen und die Zahl der Toten auf über 350. China rechnet damit, dass der Höhepunkt der Virus-Erkrankungen in zehn Tagen überschritten sein könnte. Allerdings werden nun auch bereits die Schätzungen für das Wirtschaftswachstum im ersten Quartal nach unten genommen. Allein die chinesische Ölnachfrage dürfte aktuell um 20 Prozent unter dem Vorjahresniveau liegen, heißt es am Markt.

Die von China abhängigen Aktien im DAX haben im Januar schon viele negative Impulse eingepreist. "Lufthansa haben im Januar 16 Prozent verloren, Daimler 15 Prozent und BMW 12 Prozent", so ein Händler. Zumindest diese Titel seien damit schon überverkauft. Zudem nehmen die Zinssenkungserwartungen wieder deutlich zu.

Wiwo-Artikel drückt auf Wirecard

Wirecard drehten am Nachmittag mit Abgaben von 2,4 Prozent deutlicher ins Minus, erholten sich im weiteren Verlauf jedoch wieder etwas, gleichwohl schlossen sie mit 0,5 Prozent im Minus. Im Handel wurde auf einen Artikel in der Wirtschaftswoche (Wiwo) als Belastungsfaktor verwiesen. Dort heißt es, das Unternehmen habe noch keine Lizenz erhalten, um auch in Zukunft bestimmte Zahlungsdienstleistungen in Singapur anbieten zu dürfen. Zeitweise hatte Übernahmefantasie in der Branche der Zahlungsabwickler noch die Wirecard-Aktie gestützt.

Für Siemens Healthineers ging es 4,7 Prozent nach unten. Operativ habe das Unternehmen die Erwartungen erfüllt und auch den Ausblick bestätigt, doch dürften sich die Anleger an der enttäuschend ausgefallenen Marge stören, heißt es von der Citigroup.

In der vierten Reihe verloren Singulus 9,6 Prozent. "Die Zahlen sind nicht toll", sagte ein Händler. Der Maschinenbauer hat 2019 nach vorläufigen Geschäftszahlen weniger Umsatz als im Vorjahr erzielt und operativ weniger verdient.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 81,4 (Vortag: 106,9 ) Millionen Aktien im Wert von rund 3,64 (Vortag: 4,60) Milliarden Euro. Es gab 20 Kursgewinner und 10 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 13.045,19 +0,49% -1,54% DAX-Future 13.021,50 +0,21% -0,81% XDAX 13.023,17 +0,68% -0,85% MDAX 28.046,05 +0,22% -0,94% TecDAX 3.065,66 +0,13% +1,68% SDAX 12.351,91 +0,82% -1,28% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 175,06 -15 ===

February 03, 2020

