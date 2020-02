NEW YORK (Dow Jones)--Eine freundliche Tendenz bei erhöhter Volatilität zeichnet sich an der Wall Street gegen Montagmittag New Yorker Ortszeit ab. Nach den deutlichen Verlusten am Freitag zeigen sich die Anleger wieder etwas mutiger. Die Ausbreitung des Coronavirus sorgt zwar weiterhin für Sorgenfalten, jedoch hat die von der chinesischen Notenbank bereitgestellte Liquidität die Lage etwas beruhigt, auch wenn es an den chinesischen Börsen am ersten Handelstag - wie erwartet - nach der Feiertagspause zum Neujahrsfest steil abwärts ging. US-Konjunkturdaten zeigten indessen Licht und Schatten.

Der Dow-Jones-Index steigt 0,7 Prozent auf 28.441 Punkte. Für den S&P-500 geht es um 0,7 Prozent aufwärts, während der Nasdaq-Composite 1,2 Prozent zulegt.

"Bis der Höhepunkt der Virusausbreitung erreicht ist, hängt der Aktienmarkt in der Luft - zum Verkaufen ist es zu spät, zum Kaufen zu früh", so Sean Darby, globaler Aktienstratege von Jefferies.

Die Zahl der Todesfälle durch das neuartige Coronavirus in China ist nochmals gestiegen auf 361. Damit sind mehr Menschen an den Folgen gestorben als während der Sars-Epidemie 2002 und 2003. Um den wirtschaftlichen Folgen zu begegnen, hat die Zentralbank dem Bankensystem umgerechnet rund 156 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt und den Zins für Reverse-Repo-Geschäfte gesenkt. Derweil erwägen die Opec und ihre Partner weitere Produktionskürzungen, um dem fallenden Ölpreisen entgegenzuwirken.

Derweil zeigen Konjunkturdaten aus der US-Industrie ein uneinheitliches Bild. Während der von IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex für Januar in zweiter Lesung auf 51,9 von 52,4 Punkten sank, stieg der ISM-Index auf 50,9 nach 47,8 im Dezember und damit in den Expansion anzeigenden Bereich. Analysten hatten mit 48,5 deutlich weniger erwartet.

Die Bauausgaben in den USA haben sich indessen im Dezember verringert. Wie das US-Handelsministerium mitteilte, sanken sie saisonbereinigt um 0,2 Prozent gegenüber dem Vormonat. Volkswirte hatten eine Zunahme um 0,5 Prozent prognostiziert.

Saudi-Arabien erwägt Fördersenkung

Am Ölmarkt zeigen sich die Ölpreise mit anhaltenden Konjunktursorgen unter Druck. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI gibt 2,1 Prozent nach auf 50,47 Dollar, während die europäische Sorte Brent 3,0 Prozent verliert auf 54,90 Dollar. Saudi-Arabien erwägt nach Angaben von Opec-Vertretern eine drastische, kurzfristige Drosselung der Ölförderung, um auf die Virus-Auswirkungen auf die Ölnachfrage zu reagieren. Die Opec und andere Ölländer wollen am Dienstag und Mittwoch mögliche Maßnahmen erörtern, nachdem der Virenausbruch zum stärksten monatlichen Ölpreisrückgang seit 30 Jahren geführt hat. China ist das weltweit größte Ölverbrauchsland.

Die Nachfrage nach vermeintlich "sichere Anlagen" wie Gold und US-Anleihen lässt etwas nach. Zum einen sorgt die Liquiditätsspritze in China für Hoffnungen, die wirtschaftlichen Auswirkungen abfedern zu können, zum anderen überwiegt am Markt derzeit etwas die Sicht, dass der Höhepunkt der Epidemie bald erreicht sein könnte. Der Preis für die Feinunze Gold gibt 0,7 Prozent nach auf 1.578 Dollar. Für die Rendite zehnjähriger US-Anleihen geht es bei sinkenden Notierungen um 1,9 Basispunkte nach oben auf 1,57 Prozent.

Das Pfund gibt sowohl gegen den Dollar als auch gegen den Euro nach. Vor den Verhandlungen mit der EU über die künftigen Handelsbeziehungen hat der britische Regierungschef Boris Johnson eine Verpflichtung seines Landes auf die europäischen Regelungen abgelehnt. Aktuell wird das Pfund mit 1,3000 Dollar gehandelt, nach 1,3156 am Montagmorgen. Der Euro geht aktuell für 0,8506 Pfund um gegenüber 0,8425 zu Tagesbeginn.

Baidu legen deutlich zu

Unter den Einzelwerten bauen Tesla ihre jüngste Rally rasant aus. Die Aktie verteuert sich um weitere 12 Prozent auf knapp 730 Dollar, nachdem die Analysten von Argus Research ein neues Kursziel von 808 Dollar nennen nach 556 Dollar zuvor. Zudem hat das Investmentunternehmen ARK am Wochenende seine Langfristperspektive für die Aktie aktualisiert und rechnet nun damit, dass die Titel 2024 rund 7.000 Dollar wert sein dürften, in einem Bullenszenario sogar um oder über 15.000 Dollar.

Baidu springen um 4,8 Prozent nach oben, nachdem der chinesische Suchmaschinenbetreiber seine Ziele für das vierte Quartal angehoben hat. Wegen des Coronavirus verschiebt das Unternehmen jedoch die Veröffentlichung seiner Quartalszahlen auf den 27. Januar.

Merck & Co verbessern sich um 2,3 Prozent. Der Pharmakonzern kann auf eine baldige Zulassung seines antibakteriellen Produktes Recarbrio in einer neuen Indikation hoffen.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 28.440,86 0,65 184,83 -0,34 S&P-500 3.248,19 0,70 22,67 0,54 Nasdaq-Comp. 9.259,50 1,19 108,56 3,20 Nasdaq-100 9.109,57 1,31 118,05 4,31 US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,34 2,4 1,32 14,1 5 Jahre 1,34 2,8 1,32 -58,2 7 Jahre 1,44 2,0 1,42 -80,4 10 Jahre 1,53 1,9 1,51 -91,9 30 Jahre 2,00 0,4 2,00 -106,6 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:08 Uhr Fr, 17.09 Uhr % YTD EUR/USD 1,1058 -0,24% 1,1083 1,1083 -1,4% EUR/JPY 120,05 -0,04% 120,28 120,17 -1,5% EUR/CHF 1,0678 -0,04% 1,0682 1,0685 -1,6% EUR/GBP 0,8506 +1,12% 0,8425 0,8407 +0,5% USD/JPY 108,58 +0,21% 108,54 108,44 -0,2% GBP/USD 1,3000 -1,36% 1,3156 1,3182 -1,9% USD/CNH (Offshore) 7,0213 +0,35% 7,0142 7,0001 +0,8% Bitcoin BTC/USD 9.267,76 -1,18% 9.358,25 9.306,00 +28,5% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 50,47 51,56 -2,1% -1,09 -17,0% Brent/ICE 54,90 56,62 -3,0% -1,72 -16,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.578,06 1.589,60 -0,7% -11,54 +4,0% Silber (Spot) 17,67 18,04 -2,1% -0,37 -1,0% Platin (Spot) 967,55 961,85 +0,6% +5,70 +0,3% Kupfer-Future 2,51 2,52 -0,1% -0,00 -10,1% ===

