Der europäische Leitindex EuroStoxx 50 rückt am Montag um 0,56 Prozent auf 3661,27 Punkte vor.Paris - Nach einer verlustreichen Vorwoche haben sich Anleger an den europäischen Börsen am Montag wieder etwas aus der Deckung gewagt. Für einen Hauch von Zuversicht sorgte, dass Chinas Notenbank der Wirtschaft des Landes wegen des Coronavirus zur Hilfe kommt. Der europäische Leitindex EuroStoxx 50 rückte daraufhin um 0,56 Prozent auf 3661,27 Punkte vor. In der vergangenen Woche hatte er...

