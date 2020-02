ESCHBORN (dpa-AFX) - Bundesbank-Präsident Jens Weidmann erhofft sich von der begonnenen Überprüfung des EZB-Kurses breiteren Rückhalt für die Arbeit der Währungshüter. "Ein stärkerer Fokus auf die Kommunikation mit der Bevölkerung dürfte (...) die Wirksamkeit der Geldpolitik steigern - auch durch höhere Glaubwürdigkeit und größeres Vertrauen", sagte Weidmann laut Redetext am Montagabend beim Neujahrsempfang der Deutschen Börse in Eschborn bei Frankfurt.



"Der EZB-Rat muss aber nicht nur seine Strategie überprüfen", bekräftigte Weidmann sein Plädoyer für einen Kurswechsel der EZB. "Wir müssen auch darüber nachdenken, wie der Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik gelingen kann." Die EZB ist seit Jahren im Krisenmodus. Null- und Negativzins sind vorerst zementiert, zudem steckt die Notenbank auf unbestimmte Zeit weitere Milliarden in Anleihenkäufe. Unter anderem "eine allgemeine Gewöhnung an billiges Geld" mache "die geldpolitische Normalisierung zu einer immer größeren Herausforderung", sagte Weidmann.



Angestoßen von der neuen EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat der EZB-Rat eine umfassende Überprüfung der geldpolitischen Strategie beschlossen - die erste seit 2003. Dabei geht es unter anderem um den geldpolitischen Werkzeugkasten, die Messung der Inflation und die Kommunikation der Notenbank. "Wenn wir die Menschen erreichen wollen, dann müssen wir uns um eine klare und verständliche Sprache bemühen", bekräftigte Weidmann.



Hauptziel der EZB sind stabile Preise im Euroraum. Die Notenbank strebt für den Währungsraum mit seinen 19 Ländern mittelfristig eine Jahresteuerungsrate von knapp unter 2,0 Prozent an - weit genug entfernt von der Nullmarke. Diskutiert wird unter anderem, ob es nicht sinnvoller wäre, eher keinen fixen Wert festzulegen.



Weidmann betonte, das geldpolitische Ziel müsse realistisch formuliert sein: "Wir sollten dem Eindruck und dem Anspruch entgegenwirken, dass wir die Inflation auf die Nachkommastelle genau feinsteuern könnten. Denn das können wir nicht."/ben/DP/zb

