Viele Nutzer haben offenbar am Montag Probleme gehabt, sich bei Microsoft Teams anzumelden. Der Softwareriese erklärte, man habe vergessen, ein Zertifikat zu erneuern. Peinlicher Fehler bei der Slack-Konkurrenz: Microsoft erklärte am Montag via Twitter, dass die von vielen Nutzern gemeldeten Login Probleme bei der Kollaborationssoftware Teams mit einem Zertifikat zu tun haben. Konkret habe der Softwareriese vergessen, dieses Zertifikat zu erneuern, wie das Portal Petri berichtet. Microsoft arbeitet mit Hochdruck an der Behebung des Fehlers. Eine ganze Reihe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...