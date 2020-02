Die ungarische Fidesz-Partei war wegen mutmaßlicher Verstöße gegen EU-Grundwerte aus der EVP geflogen. Für Donald Tusk ist die Lage in Ungarn unverändert.

Die Mitgliedschaft der Fidesz-Partei des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban in der Europäischen Volkspartei (EVP) bleibt bis auf Weiteres suspendiert. Er habe keine große Hoffnung, dass es in Ungarn erkennbare Verbesserungen geben werde, sagte EVP-Präsident Donald Tusk am Montag bei einem Treffen des EVP-Vorstands in Brüssel, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Parteikreisen erfuhr.

"Deshalb erscheint mir die Beibehaltung der unbefristeten Suspendierung durchaus gerechtfertigt." Falls die Lage sich nicht ändere, sehe er keine Chance für eine Fidesz-Rückkehr - zumindest so lange er EVP-Chef sei.

Die ...

