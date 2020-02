PALO ALTO (IT-Times) - Der kalifornische Automobil- und Batterie-Produzent Tesla bezieht in Zukunft auch Batterien von der chinesischen Contemporary Amperex Technology - kurz CATL. CATL ist Chinas größter Batteriehersteller für Elektroautos. In Zukunft liefern die Chinesen für das Tesla-Werk in Shanghai...

Den vollständigen Artikel lesen ...