WASHINGTON (dpa-AFX) - Below are the earnings highlights for Beacon Roofing Supply Inc. (BECN):



-Earnings: -$29.41 million in Q1 vs. -$6.89 million in the same period last year. -EPS: -$0.43 in Q1 vs. -$0.10 in the same period last year. -Revenue: $1.68 billion in Q1 vs. $1.72 billion in the same period last year.



