WEIDEN (dpa-AFX) - 'Der neue Tag' zu Coronavirus



Der von der Weltgesundheitsorganisation WHO ausgerufene "weltweite Notfall" für Corona ist in jedem Fall ein guter Übungslauf, um in Zukunft auf ein möglicherweise aggressiveres Virus vorbereitet zu sein. Die WHO sagt aber auch, wo im Moment eine weitere Gefahr lauert, eine "massive Infodemie": Soziale Medien werden von Fake News überflutet, die mindestens so ansteckend sind wie das Virus selbst. Auch vor dieser Infektionsgefahr muss man sich schützen./al/DP/zb