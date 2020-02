BERLIN (dpa-AFX) - Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) rechnet nach dem Brexit mit einem harten Ringen zwischen der EU und Großbritannien über das künftige Verhältnis. "Das werden harte Verhandlungen sein. Wir wollen gerne kooperativ und fair mit den Briten zusammenarbeiten. Aber es wird definitiv kein Rosinenpicken für Boris Johnson geben", sagte Brinkhaus der Deutschen Presse-Agentur.



Großbritannien hatte die EU am 31. Januar verlassen. Jetzt geht es um die Beziehungen nach der Brexit-Übergangsphase Ende des Jahres. Verhandelt wird über die Handelsbeziehungen, den Fischfang, die Sicherheitspolitik, den Datenschutz und viele andere Felder. Brinkhaus verwies auf einen hohen Zeitdruck. Man habe für die Verhandlungen gerade mal elf Monate Zeit. Ziehe man die Monate für die Ratifizierung ab, seien es noch weniger. "Es wird also schwer genug werden, in dieser kurzen Frist ein Freihandelsabkommen auszuverhandeln."



Brinkhaus hielt sich am Montag und Dienstag nach Angaben seiner Fraktion zu politischen Gesprächen in London auf. Geplant war unter anderem ein Treffen mit Julian Smith, dem Minister für Nordirland und mit Vertretern der konservativen Tories./jr/DP/zb