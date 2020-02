BONN (dpa-AFX) - In Bonn findet am Dienstag (10.00 Uhr) das erste Gespräch über eine geplante Zusatzvereinbarung zum Berlin/Bonn-Gesetz statt. Dabei verhandelt die Bundesregierung mit Vertretern der Landesregierungen von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, der Stadt Bonn und der Kreise Rhein-Sieg, Ahrweiler und Neuwied.



Das Berlin/Bonn-Gesetz soll die Aufteilung der Bundesministerien zwischen den beiden Städten regeln. Es sieht vor, dass "der größte Teil der Arbeitsplätze der Bundesministerien in der Bundesstadt Bonn erhalten bleibt". Das ist allerdings seit 2008 nicht mehr der Fall. Es gibt eine starke Sogwirkung nach Berlin.



Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hatte daher vergangenes Jahr angekündigt, mit der Bundesregierung eine Zusatzvereinbarung zu dem Gesetz aushandeln zu wollen. Unter anderem solle Bonns Position als UN-Standort und Kompetenzzentrum zur Cyber-Sicherheit ausgebaut werden./cd/DP/zb