Berlin (ots) - Neuer Leiter der Kommission zur Aufklärung der Vorwürfe wegen möglicher Kindeswohlgefährdung an der Staatlichen Ballettschule und Schule für Artistik Berlin wird der frühere Schuldirektor und Schulentwicklungsexperte Klaus Brunswicker. Das bestätigte die Senatsbildungsverwaltung der Redaktion rbb24-Recherche. Brunswicker leitete vor seiner Pensionierung die Sophie-Scholl-Oberschule in Berlin-Schöneberg.Außerdem wird Stefanie Fried, Referentin für Kinderschutz und Kinderrechte in der Kinderschutzorganisation "Save The Children", die Kommission verstärken.Fünf der insgesamt sieben Kommissionsmitglieder kommen aus verschiedenen Ministerialbereichen, zwei von unabhängigen freien Trägern. Die Kommission ist damit mit zwei Frauen und fünf Männern besetzt. Die Kommissionsmitglieder sollen herausfinden, welche strukturellen Probleme an der Schule zu den bekannt gewordenen Missständen geführt haben und entsprechende Reformvorschläge machen.Die Senatsbildungsverwaltung wird außerdem eine unabhängige Clearingstelle als Anlaufstelle für Schülerinnen und Schüler oder deren Eltern einrichten. Sie ist besetzt mit den Kinderschutz-Experten Arthur Kröhnert und Elke Nowotny. Kröhnert leitete die Bundesarbeitsgemeinschaft der Kinderschutz-Zentren, eine bundesweit vernetzte Nicht-Regierungsorganisation. Die Clearingstelle wird voraussichtlich im Kinderschutzzentrum Hohenschönhausen angesiedelt.Die Untersuchung der Vorwürfe wegen möglicher Kindeswohlgefährdung ist eingeleitet worden, nachdem der rbb vor gut einer Woche darüber berichtet hatte. Die ursprünglich vorgesehene Kommissionsvorsitzende Hannelore Trageser gab vergangene Woche ihr Amt auf, nachdem Kritik daran laut geworden war, dass sie als frühere Leiterin der Ballettschule nicht unabhängig sein könne.