Sundar Pichais erste Jahresendzahlen sind enttäuschend. Suchmaschine Google verzeichnet vergleichsweise magere Zuwächse. 2020 könnte für den neuen Alphabet-Chef ein entscheidendes Jahr werden. Es gibt viele Baustellen.

Es waren die ersten Quartalszahlen unter der Ägide des neuen Alphabet-Chefs Sundar Pichai. Seit dem Rückzug von Larry Page steht der gebürtige Inder seit Anfang Dezember an der Spitze des Google-Mutterkonzerns. Ein eher symbolischer Anlass. Denn die alles dominierende Tochter Google führt Pichai schon seit Oktober 2015. Und die überraschte am Montag negativ - mit für ihre Verhältnisse schlechten Zahlen. Das Weihnachtsgeschäft ist wegen seiner hohen Werbeausgaben durch Online-Händler normalerweise eine sichere Bank für den Silicon-Valley-Konzern. Diesmal patzte er mit einem Umsatzzuwachs von nur 17,3 Prozent - das magerste Plus in dem entscheidenden Jahresendquartal seit vier Jahren.

Hatte der Alphabet-Kurs in freudiger Erwartung der Zahlen vor Bekanntgabe der Quartalszahlen noch um 3,6 Prozent zugelegt, um sich knapp jenseits der eine Billion Dollar Börsenbewertung einzupendeln, rutschte er nach Börsenschluss um streckenweise fast fünf Prozent ab. Da half auch nicht, dass der Quartalsprofit die 10 Milliarden Dollar um 600 Millionen Dollar übersprang, auf insgesamt 34,3 Milliarden Dollar fürs Gesamtjahr.

Denn die Alphabet-Zahlen stehen im Gegensatz zu Amazon, das gerade ein traumhaftes Schlussquartal vermelden konnte, und Wettbewerber Facebook, der trotz höherer Kosten gutes Wachstum auswies. Facebook und auch Amazon bauen ihre Werbegeschäft kontinuierlich aus und machen so Boden gut. Auch wenn alle drei noch von einem Wachstumsmarkt profitieren, geht das Vordringen der Konkurrenten letztlich doch vor allem zu Lasten von Alphabets Werbegeschäft.

Was ...

Den vollständigen Artikel lesen ...