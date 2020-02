The following instruments on XETRA do have their last trading day on 04.02.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 04.02.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AU3CB0222867 INTER-AMER.DEV.BK 2020MTN BD00 BON AUD NCA XFRA CH0020371065 COBA FIN.+COV.BOND 05-20 BD00 BON CHF NCA XFRA CH0020393150 COBA FIN.+COV.BD 05-20 BD00 BON CHF NCA XFRA DE000A1MBB21 KRED.F.WIED.12/20 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BLB5CL3 BAY.LDSBK.IS. 18/28 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BLB5CP4 BAY.LDSBK.IS. 18/24 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LB1P0L8 LBBW STUFENZINS 18/28 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000NLB87X2 NORDLB 6PH.BD. 10/17 BD00 BON EUR NCA APCV XFRA US037833CK41 APPLE 17/20 BD00 BON USD NCA XFRA DE000NLB8853 NORDLB FESTZINSANL.05/17 BD01 BON EUR NCA XFRA US037833AW07 APPLE 15/20 FLR BD01 BON USD NCA XFRA US037833CL24 APPLE 17/20 FLR BD01 BON USD NCA XFRA US29736RAL42 ESTEE LAUDER COS 17/20 BD01 BON USD NCA UC0H XFRA XS0212074388 BK SCOTLAND 05/20 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA XS1028600473 ORANGE 14/UND. FLR MTN BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB5KP1 LB.HESS.THR.CARRARA02H/18 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000HSH6KD2 HCOB ZS 4 17/20 BD02 BON EUR NCA XFRA US037833AX89 APPLE 15/20 BD02 BON USD NCA XFRA XS0881550684 HAINAN AIR (HK) 13/20 BD02 BON USD NCA XFRA XS1227607402 ORSTED 2015/3015 FLR BD02 BON EUR NCA XFRA XS1766726761 BMW FIN. NV 18/20 FLR MTN BD02 BON EUR NCA DWA4 XFRA LU0781233118 DWS INV.II-ASI.TOP DIV.LC FD00 EQU EUR N