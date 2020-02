FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.02.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 04.02.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTOG8C XFRA LU0093571064 BL-CORPORATE BD OPP. EOA 7.720 EUROG8E XFRA LU0093570686 BL - BOND EURO INH.A 7.680 EURAMT XFRA US87236Y1082 TD AMERITRADE HLDG DL-,01 0.280 EURIDJ XFRA US4511071064 IDACORP INC. 0.606 EURBTW XFRA US1152361010 BROWN + BROWN DL-,10 0.077 EURBREC XFRA US0594603039 BANCO BRADESCO PFD 04 ADR 0.004 EURFNV2 XFRA SG1T58930911 FRASER + NEAVE SD-,20 0.026 EURXFRA DE000DXA0MG8 LB.HESS.-THR. OP.1337 VAR 0.000 %PCR XFRA CA7392391016 POWER CORPORATION OF CDA 0.277 EURBRE XFRA BRBBDCACNPR8 BANCO BRADESCO PFD 0.004 EURD7A XFRA JE00B783TY65 APTIV PLC DL -,01 0.199 EUROG8T XFRA LU0048293285 BL - GLOBAL 75 INH.A 2.130 EURCM4 XFRA US12654A1016 CNX MIDSTREAM PART. UTS 0.236 EUR1IQ XFRA SG2G52000004 FRASERS PROPERTY 0.024 EUROG82 XFRA LU0439765081 BL SIC.-EQUITIES EUROPE A 0.560 EUROG8Q XFRA LU0309191491 BL - EQUITIES DIV. INH. A 1.830 EUROG81 XFRA LU0309191905 BL - EMERG.MARKETS INH. A 1.060 EURA1G XFRA US02376R1023 AMERICAN AIRLINES GRP 0.090 EUR