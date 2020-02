FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.02.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 04.02.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

DWA4 XFRA LU0781233118 DWS INV.II-ASI.TOP DIV.LC

XFRA US68404L1026 OPTION CARE HEALTH DL-,01

