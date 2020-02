FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.02.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 05.02.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 04.02.2020

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 05.02.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

5HMA XFRA US4281031058 HESS MIDSTREAM LP CL.A

