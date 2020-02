FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Dienstag im frühen Handel so gut wie nicht von der Stelle bewegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1060 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1066 Dollar festgelegt.



Am Devisenmarkt machte sich am Morgen allgemeine Entspannung breit. Währungen wie der japanische Yen oder der Schweizer Franken, die beide als sichere Alternative gelten, waren etwas weniger stark gefragt. Ausschlaggebend war die Erholung der asiatischen Börsen. Zu Wochenbeginn waren die Kurse an der chinesischen Börse nach einer verlängerten Handelspause stark gefallen. Grund war die Unsicherheit über die weitere Verbreitung und die wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus.



An Konjunkturdaten stehen am Dienstag eher wenige Zahlen auf dem Programm. Von größtem Interesse dürften Auftragsdaten aus der Industrie in den USA sein. Notenbanker halten sich mit öffentlichen Auftritten weitgehend zurück./bgf/jha/