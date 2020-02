FRANKFURT (dpa-AFX)AKTIENDEUTSCHLAND: - WEITER ERHOLT - Der Dax scheint den Kampf um die Marke von 13 000 Punkten erneut zu gewinnen: Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Dienstag rund zwei Stunden vor dem Start ein halbes Prozent höher auf 13 111 Punkte. Am Freitag war er zeitweise noch auf 12 973 Punkte abgesackt, bevor er sich bereits um Wochenstart ein wenig erholte. Das Coronavirus greift zwar in China weiter um sich, am Aktienmarkt gelingt jedoch bereits eine Stabilisierung. Die Risikobereitschaft steige bereits wieder etwas, hieß es. Dabei dürfte das Virus und die damit ebenfalls verbundenen Wachstumssorgen die Anleger noch einige Zeit beschäftigen. Chinesische Experten rechnen erst in etwa zwei Wochen mit dem Höhepunkt der Infektionswelle.USA: - ERHOLT - Die Kurse an der Wall Street haben sich zum Wochenbeginn etwas erholt. Der Dow Jones Index , der in der vergangenen Woche auf den tiefsten Stand seit Mitte Dezember gerutscht war, legte am Montag um 0,51 Prozent auf 28 399,81 Punkte zu. Für Aufsehen sorgte derweil erneut die Tesla-Aktie mit einem Kursanstieg von rund 20 Prozent.ASIEN: - ERHOLT - Die Aussicht auf reichlich Wirtschaftsunterstützung durch Notenbanken und Politik, um die Folgen der Coronavirus-Krise zu mildern, hat am Dienstag eine Erholung der Börsen Chinas angetrieben. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörse stieg um zuletzt 2,38 Prozent. Tags zuvor war er im Sog der Virus-Krise noch um knapp 8 Prozent gefallen, hatte dabei aber auch nach einer längeren Handelspause Kursverluste anderer Börsen nachgeholt. Der Hang Seng in Hongkong stieg am Dienstag um knapp ein Prozent. In Tokio stieg der japanische Leitindex Nikkei 225 um rund ein halbes Prozent auf 23 084,59 Punkte.DAX 13 045,19 0,49% XDAX 13 021,67 0,66% EuroSTOXX 50 3661,27 0,56% Stoxx50 3368,89 0,23% DJIA 28 399,81 0,51% S&P 500 3248,92 0,73% NASDAQ 100 9126,23 1,50% °ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖLRENTEN:Bund-Future 174,74 -0,18% °DEVISEN:Euro/USD 1,1059 0,00% USD/Yen 108,82 0,13% Euro/Yen 120,35 0,13% °ROHÖL:Brent 54,89 +0,44 USD WTI 50,65 +0,54 USD °/mis