NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Healthineers nach Zahlen für das erste Geschäftsquartal von 36,80 auf 37,10 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Im Fokus stünden die Gewinnmargen des Medizintechnikkonzerns, schrieb Analyst David Adlington in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit Blick darauf dürfte es aber vor dem dritten Geschäftsquartal kaum mehr Klarheit geben. Gerade das Geschäft mit bildgebenden Geräten - das Kronjuwel - funkle nicht so recht./mis/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2020 / 20:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2020 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000SHL1006

