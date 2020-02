Was für Handel der E-Commerce, für Energiebranche der Atom- und Kohleausstieg oder für Autobauer die E-Mobilität bedeutet, heißt im Marketing Martech und Adtech. Die Agenturen werden diese Krise wohl kaum überleben.

Wie derzeit in zahlreichen Branchen redet man auch in Marketing und Werbung viel über Veränderung, Change Management und Disruption. Doch was der Branche in Wirklichkeit bevorsteht, gleicht eher einem Tsunami. Insbesondere in der Agenturwelt wird kein Stein auf dem anderen bleiben.

Was für den Handel der E-Commerce, für die Energiebranche der Exit aus Atom und Kohle, für die Autobauer die Elektromobilität bedeutet, heißt im Marketing Martech und Adtech: Marketing Automation, Mediendigitalisierung und Programmatic, die automatisierte Auslieferung digitaler Werbung.

Bereits vor Jahren brachte die erste Stufe der Branchenrevolution die Big Player der Agenturwelt ins Schlingern. In meiner damaligen "Werbesprech"-Kolumne kommentierte ich die Lage so: "Während die Werbe-Holdings lange glaubten, ihre Märkte abschotten und unter sich aufzuteilen zu können, begannen sich immer neue Wettbewerber zu formieren. Zu ihnen gehören Beratungsunternehmen wie Accenture, Boston Consulting, McKinsey, Deloitte und PwC, ebenso aber auch IT-Dienstleistungsriesen wie SAP, IBM und Adobe. Schon das reine Investitionsvolumen spricht für sich. Laut einer Studie gab es seitens der Beratungsunternehmen 2016 mehr Beteiligungen im Bereich Werbung, Marketing und Ad Tech als je zuvor. Berater wie Accenture, Deloitte, IBM, KPMG und McKinsey investierten 1,2 Milliarden Dollar. Das entspricht einem 134-prozentigen Anstieg. Im Vergleich dazu sanken die Investitionen der Agenturen wie WPP & Co um 46 Prozent auf 1,8 Milliarden Dollar. Es scheint, als ginge den Agenturen vorzeitig die Luft aus."

Die größte Krise der Werbegeschichte

Davon haben sich die Agenturen nie erholt. Ihre Börsenkurse fielen in unsägliche Tiefen. Der Börsenwert der weltweiten Agenturholdings sank in den letzten zwei Jahren stetig. Fast 30 Prozent ihres Wertes haben die Top 5 der börsennotierten Holdings bereits eingebüßt. Und die Nachrichtenlage bessert sich keinesfalls. Die Agenturgruppe M&C Saatchi veröffentlichte zum Ende des Jahres eine Gewinnwarnung. Und WPP, der Branchenprimus unter den Werbeholdings, steckt in der größten Krise seiner Geschichte. Es ist weitaus mehr als nur eine tragische Börsenstory, es ist eine Sinnkrise.

Nun zündet die zweite Stufe der Branchen-Disruption. Der ohnehin gebeutelten Werbebranche steht die nächste Übernahmewelle bevor. Das Fachmagazin Horizont meldet: "Private Equity entdeckt Marketingbranche": "Mergers and Acquisitions im Marketing- und Kommunikationssektor erreichten 2019 mit 112,4 Milliarden Dollar einen neuen Rekordwert. Im Vergleich zum Vorjahr beträgt das Plus 31 Prozent. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...