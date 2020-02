DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

TAGESTHEMA

Die chinesische Zentralbank pumpt weitere Milliardensummen zur Stützung der eigenen Wirtschaft in das Bankensystem. Über Reverse-Repo-Geschäfte wurden am Dienstag insgesamt 500 Milliarden Yuan oder umgerechnet knapp 65 Milliarden Euro bereit gestellt, wie die People's Bank of China (PBOC) mitteilte. Die Reverse-Repo-Sätze wurden nicht angetastet, nachdem die Notenbank die sieben- und 14-tägigen Sätze am Montag um 10 Basispunkte gesenkt hatte. Die PBOC hatte dem Bankensystem am Vortag bereits 156 Milliarden Euro Liquidität zur Verfügung gestellt, um für absehbare wirtschaftliche Folgen nach dem Ausbruch des Coronavirus vorzusorgen. Wirtschaftswissenschaftler haben in den vergangenen Tagen ihre Prognosen für das chinesische Wachstum nach unten revidiert. Sie gehen davon aus, dass Peking aggressive Maßnahmen zur Unterstützung des Binnenwachstums ergreifen wird.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

QIAGEN (22:05 Uhr)

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen zum vierten Quartal (Angaben in Mio US-Dollar, Ausnahme Ergebnis je Aktie in US-Dollar, Bilanzierung nach US-GAAP):

. PROG PROG PROG 4. QUARTAL 4Q19 ggVj Zahl 4Q18 Umsatz 408 +1% 18 403 Operatives Ergebnis bereinigt 127 +7% 16 119 Ergebnis nach Steuern bereinigt 103 +10% 6 94 Ergebnis/Aktie verwässert bereinigt 0,44 +10% 17 0,40

07:00 JP/Sony Corp, Ergebnis 9 Monate, Tokio

07:30 ES/Siemens Gamesa Renewable Energy SA, Ergebnis 1Q

(11:30 Telefonkonferenz), Zamudio

08:00 DE/Amadeus Fire AG, Jahresergebnis, Frankfurt

08:00 GB/BP plc, Ergebnis 4Q, London

08:00 CH/Glencore plc, Produktionsbericht 2019, Baar

11:45 NL/Ferrari NV, Ergebnis 4Q, Amsterdam

13:20 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 4Q, Turin

22:05 NL/Qiagen NV, Ergebnis 4Q, Venlo

22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 1Q, Burbank

22:08 US/Ford Motor Co, Ergebnis 4Q, Dearborn

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

SALZGITTER

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen zum Gesamtjahr (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS)

. PROG PROG PROG GESAMTJAHR Gj19 ggVj Zahl Gj18 Umsatz 8.739 -8% 9 9.500 Ergebnis vor Steuern -180 -- 8 347 Ergebnis nach Steuern -196 -- 9 278 Ergebnis je Aktie unverwässert -3,18 -- 11 5,06 Dividende je Aktie 0,40 -27% 10 0,55

AUSBLICK KONJUNKTUR

-IT 11:00 Verbraucherpreise Januar (vorläufig) PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+0,5% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+0,5% gg Vj -EU 11:00 Erzeugerpreise Dezember Eurozone PROGNOSE: 0,0% gg Vm/-0,7% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/-1,4% gg Vj -US 16:00 US/Auftragseingang Industrie Dezember PROGNOSE: +1,4% gg Vm zuvor: -0,7% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:30 DE/Auktion 0,50-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit April 2030 im Volumen von 250 Mio EUR Auktion 0,10-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit April 2046 im Volumen von 250 Mio EUR 11:30 GB/Auktion 0,125-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit November 2036 im Volumen von 800 Mio GBP

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 13.122,50 0,79 S&P-500-Future 3.271,50 0,75 Nikkei-225 23.084,59 0,49 Schanghai-Composite 2.781,62 1,27 +/- Ticks Bund -Future 174,72 -34 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 13.045,19 0,49 DAX-Future 13.020,00 0,68 XDAX 13.021,67 0,66 MDAX 28.046,05 0,22 TecDAX 3.065,66 0,13 EuroStoxx50 3.661,27 0,56 Stoxx50 3.368,89 0,23 Dow-Jones 28.399,81 0,51 S&P-500-Index 3.248,92 0,73 Nasdaq-Comp. 9.273,40 1,34 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 175,06 -15

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die zaghafte Erholung an Europas Börsen könnte sich am Dienstag zur Eröffnung fortsetzen. Nach dem Abverkauf an Chinas Aktienmärkten am Vortag zeigen sich die dortigen Notierungen stabilisiert. Die Anleger dürften indes weiter vorsichtig agieren, da ein Höhepunkt der Coronavirus-Epidemie und der damit verbundenen wirtschaftlichen Nebenwirkungen gegenwärtig noch nicht abschätzbar ist. Die chinesische Führung räumte am Montag in einem ungewöhnlichen Schritt erstmals "Fehler" im Umgang mit der Gesundheitskrise ein. Für den Tech-Sektor kommen derweil tendenziell negative Impulse von der Google-Mutter Alphabet. Das Umsatzwachstum fiel unter den Erwartungen aus, was die Aktie nachbörslich teilweise um bis zu 5 Prozent in den Keller schickte.

Rückblick: Die Anleger blickten mit Spannung auf die Bekanntgabe des ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe in den USA. Enttäuscht wurden sie nicht, denn das Wachstum in der US-Industrie hat sich im Januar unerwartet heftig beschleunigt und ist in den Wachstumsbereich zurückgekehrt. Hauptthema blieb die Coronavirus-Epidemie. Die Zahl der mit dem Virus Infizierten ist auf über 17.000 gestiegen und die Zahl der Toten auf über 350. Die Ölwerte führten die Branchen-Verliererliste zusammen gegen die allgemeine Erholungstendenz an. Der Ölverbrauch in China soll das Vorjahresniveau laut Schätzungen derzeit um etwa 20 Prozent unterschreiten. Total verloren 0,9 Prozent. Für Shell ging es um 2,5 Prozent abwärts. Renault verloren 1,1 Prozent. Im Handel wurde auf die Nachricht verwiesen, dass der französische Autobauer die Stilllegung des Werks in Wuhan bis zum 13. Februar verlängern wird.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Wirecard schlossen mit 0,5 Prozent im Minus. Im Handel wurde auf einen Artikel in der Wirtschaftswoche (Wiwo) als Belastungsfaktor verwiesen. Dort heißt es, das Unternehmen habe noch keine Lizenz erhalten, um auch in Zukunft bestimmte Zahlungsdienstleistungen in Singapur anbieten zu dürfen. Zeitweise hatte Übernahmefantasie in der Branche der Zahlungsabwickler noch die Wirecard-Aktie gestützt. Für Siemens Healthineers ging es 4,7 Prozent nach unten. Operativ habe das Unternehmen die Erwartungen erfüllt und auch den Ausblick bestätigt, doch dürften sich die Anleger an der enttäuschend ausgefallenen Marge stören, heißt es von der Citigroup. Singulus verloren 9,6 Prozent. "Die Zahlen sind nicht toll", sagte ein Händler. Der Maschinenbauer hat 2019 nach vorläufigen Geschäftszahlen weniger Umsatz als im Vorjahr erzielt und operativ weniger verdient.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Vectron-Aktie geriet nach einer Kapitalerhöhung etwas unter Druck, erholte sich aber wieder und schloss nur noch etwas unter dem Schlusskurs bei knapp 16 Euro. Steico legten nach Zahlen gut 4 Prozent zu. Varta zeigten erneut Schwäche und fielen um weitere 1 Prozent.

USA / WALL STREET

Freundlich - Nach den deutlichen Verlusten am Freitag zeigten sich die Anleger wieder etwas mutiger. Die Ausbreitung des Coronavirus sorgte zwar weiterhin für Sorgenfalten, jedoch hat die von der chinesischen Notenbank bereitgestellte Liquidität die Lage etwas beruhigt. Unter den Einzelwerten bauten Tesla ihre jüngste Rally rasant aus. Die Aktie verteuerte sich um weitere 20 Prozent auf knapp 780 Dollar, nachdem die Analysten von Argus Research ein neues Kursziel von 808 Dollar nannten nach 556 Dollar zuvor. Baidu sprangen um 5,6 Prozent nach oben, nachdem der chinesische Suchmaschinenbetreiber seine Ziele für das vierte Quartal angehoben hat. Merck & Co verbesserten sich um 2,2 Prozent. Der Pharmakonzern kann auf eine baldige Zulassung seines antibakteriellen Produktes Recarbrio in einer neuen Indikation hoffen.

Für die Rendite zehnjähriger US-Anleihen ging es bei sinkenden Notierungen um 1,6 Basispunkte nach oben auf 1,52 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 18.13 Uhr % YTD EUR/USD 1,1062 +0,0% 1,1060 1,1064 -1,4% EUR/JPY 120,40 +0,2% 120,17 120,12 -1,2% EUR/CHF 1,0705 +0,2% 1,0685 1,0683 -1,4% EUR/GBP 0,8497 -0,1% 0,8509 0,8513 +0,4% USD/JPY 108,85 +0,2% 108,66 108,57 +0,1% GBP/USD 1,3017 +0,2% 1,2998 1,2996 -1,8% USD/CNH 6,9960 -0,3% 7,0160 7,0189 +0,4% Bitcoin BTC/USD 9.236,51 -0,25 9.260,01 9.266,55 +28,1%

Das Pfund gab sowohl gegen den Dollar als auch gegen den Euro nach. Vor den Verhandlungen mit der EU über die künftigen Handelsbeziehungen hat der britische Regierungschef Boris Johnson eine Verpflichtung seines Landes auf die europäischen Regelungen abgelehnt. Aktuell wird das Pfund mit 1,2994 Dollar gehandelt, nach 1,3156 am Montagmorgen. Im asiatischen Handel gelingt dem Pfund wieder der Sprung über die Marke von 1,30 Dollar.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 50,67 50,11 +1,1% 0,56 -16,6% Brent/ICE 54,89 54,45 +0,8% 0,44 -16,0%

Am Ölmarkt zeigten sich die Ölpreise mit anhaltenden Konjunktursorgen unter Druck. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI gab 3,1 Prozent nach auf 49,98 Dollar, während die europäische Sorte Brent 4,1 Prozent verlor auf 54,32 Dollar. Saudi-Arabien erwägt nach Angaben von Opec-Vertretern eine drastische, kurzfristige Drosselung der Ölförderung, um die Virus-Auswirkungen auf die Ölnachfrage zu begrenzen. Die Opec und andere Ölländer wollen am Dienstag und Mittwoch mögliche Maßnahmen erörtern, nachdem der Virenausbruch zum stärksten monatlichen Ölpreisrückgang seit 30 Jahren geführt hat. China ist das weltweit größte Ölverbrauchsland. Im asiatischen Handel holen die Ölpreise einen Teil ihrer Vortagesverluste wieder auf.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.572,35 1.576,85 -0,3% -4,51 +3,6% Silber (Spot) 17,71 17,70 +0,1% +0,01 -0,8% Platin (Spot) 975,00 968,25 +0,7% +6,75 +1,0% Kupfer-Future 2,56 2,51 +2,1% +0,05 -8,5%

Die Nachfrage nach vermeintlich "sichere Anlagen" wie Gold ließ etwas nach. Zum einen sorgte die Liquiditätsspritze in China für Hoffnungen, die wirtschaftlichen Auswirkungen abfedern zu können, zum anderen überwog am Markt die Sicht, dass der Höhepunkt der Epidemie bald erreicht sein könnte. Der Preis für die Feinunze Gold gab 0,8 Prozent nach auf 1.577 Dollar. In Asien baut der Goldpreise seine Abgaben noch etwas aus.

MELDUNGEN SEIT MONTAG 17.30 UHR

CORONAVIRUS I

Insgesamt gibt es in Deutschland bislang zwölf bestätigte Fälle von Erkrankunge. Zwei der Patienten gehörten zu den mehr als hundert Menschen, die am Samstag mit einem Sonderflug aus Wuhan zurückgeholt worden waren. Mittlerweile gibt es mindestens 426 Todesopfer und mehr als 20.000 Erkrankungen durch das Virus. Ein erster Todesfall wurde am Dienstag aus Hongkong gemeldet.

CORONAVIRUS II

Die chinesische Sonderverwaltungszone Macau schließt wegen des Coronavirus zwei Wochen lang ihre Casinos. Dies teilte der Regierungschef von Macau, Ho Iat-seng, am Dienstag mit.

US-AMTSENTHEBUNGSVERFAHREN

Im Impeachment-Prozess gegen US-Präsident Donald Trump haben die Anklagevertreter im Schlussplädoyer eine Amtsenthebung des Republikaners gefordert. Die Beweise für eine Schuld des Präsidenten seien "überwältigend", sagte Anklageführer Adam Schiff von den oppositionellen Demokraten im US-Senat. Trumps Chefanwalt Pat Cipollone sagte dagegen, die Senatoren müssten den Präsidenten freisprechen.

US-VORWAHLEN

Verwirrung nach der Präsidentschaftsvorwahl der US-Demokraten im Bundesstaat Iowa: Nach der ersten Abstimmung im Wahljahr 2020 hat sich die Veröffentlichung der Ergebnisse stundenlang verzögert. Die Demokratische Partei begründete dies am Montagabend (Ortszeit) mit "Unstimmigkeiten" zwischen drei verschiedenen Datensätzen zu den Resultaten. Derweil gewann Trump die Vorwahl seiner Partei in Iowa, wie seine Republikaner mitteilten.

EZB

EZB-Ratsmitglied Jens Weidmann hat sich dafür ausgesprochen, dass die Europäische Zentralbank (EZB) im Ergebnis ihrer Strategieprüfung Staatsanleihekäufe zum Sonderinstrument für Notfälle erklärt und sich nach Ausreizung des Leitzinsinstruments künftig zunächst auf eine Forward Guidance zu den Zinsen beschränkt.

FINANZTRANSAKTIONSSTEUER

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat den österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz vor dem Versuch gewarnt, die geplante europäische Finanztransaktionssteuer zu verhindern. Die Besteuerung von Finanztransaktionen sei "auch eine Frage der Glaubwürdigkeit der Politik", sagte Scholz der Süddeutschen Zeitung.

GELDPOLITIK AUSTRALIEN

Die australische Notenbank hat ihren Leitzins stabil gehalten, gleichzeitig aber angesichts weiterhin schwacher Verbraucherausgaben und wachsender globaler Wachstumsrisiken einen vorsichtigen Ausblick gegeben. Es bleibe abzuwarten, welche Auswirkungen die Buschbrände und der neue Coronavirus auf das Wachstum haben werden, so die Zentralbank.

TELEFONICA DEUTSCHLAND

muss den Vorsitz des Aufsichtsrats neu besetzen. Laura Abasolo García de Baquedano habe ihr Amt als Mitglied und als Vorsitzende des Aufsichtsrats per Ende März 2020 niedergelegt, teilte der Telekom-Dienstleister mit.

VECTRON SYSTEMS

will bis zu 727.319 neue Aktien ausgeben und damit das Grundkapital um bis zu 10 Prozent erhöhen. Die neuen Aktien sollen im Rahmen einer Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens angeboten werden, wie das Unternehmen mitteilte. Zum aktuellen Aktienkurs hat die Transaktion ein Volumen von bis zu 11,6 Millionen Euro.

AT&S

Die Ausbreitung der Viruskrankheit Corona lastet auf der Produktion des Leiterplattenherstellers AT&S in China. Den Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr können die Österreicher deshalb nicht mehr halten. Statt Umsätze von 1.028 Millionen Euro traut sich die AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG jetzt nur noch 960 Millionen Euro zu. Die EBITDA-Marge soll statt zwischen 20 und 25 nur noch zwischen von 18 bis 20 Prozent liegen.

AIRBUS

Zwei Topmanager von Airasia lassen ihre Ämter bei der malaysischen Billigairline wegen Korruptionsvorwürfen im Zusammenhang mit Airbus vorübergehend ruhen.

SANOFI

Die französische Justiz hat wegen des Epilepsie-Medikaments Depakine ein Ermittlungsverfahren gegen den Pharmakonzern Sanofi eingeleitet. Dies teilte das Unternehmen am Montagabend mit. Das Medikament enthält den umstrittenen Wirkstoff Valproat, der bei der Einnahme durch Schwangere potenziell Missbildungen bei den Föten verursachen kann. Valproat wird auch in Deutschland verkauft.

ALPHABET

Großkonzern, zu dem die Suchmaschine Google gehört, hat beim Umsatz die Erwartungen verfehlt. Die Erlöse beliefen sich auf 46,08 Milliarden Dollar, während Experten mit 46,94 Milliarden Dollar gerechnet hatten. Gegenüber dem Vorjahr stieg der Umsatz dennoch um 17,3 Prozent. Besser sah es beim Nettoergebnis aus, das mit 10,67 Milliarden Dollar hereinkam, das waren 15,35 Dollar je Aktie. Die Analysten hatten laut Factset im Schnitt nur mit 12,29 Dollar je Aktie gerechnet.

