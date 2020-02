Nach der Erholung der asiatischen Börsen kehrt auch am Devisenmarkt die Entspannung zurück. Der Euro kostet in etwa so viel wie am Vorabend.

Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag im frühen Handel kaum verändert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1060 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1066 Dollar festgelegt.

Am ...

