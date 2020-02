Die Kanadier sind 40 Jahre alt und arbeiten seit dieser Zeit an der Brennstoffzelle, die nun auch langsam in Deutschland ankommt. 120 Mio. $ Umsatz sind nicht viel. 150 Mio. $ liegen noch in der Kasse für Forschung und erst jetzt nähern sich einige deutsche Adressen dem Knowhow und dem Kenntnisstand von Ballard Power in Sachen Brennstoffzelle. Wie geht man damit um und vor allem: Wie fährt man mit?



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Kennen Sie schon das Free TV-Angebot von Bernecker TV? Abonnieren Sie kostenlos den YouTube-Kanal von Bernecker TV unter: www.youtube.com/BerneckerTV

BALLARD POWER-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de