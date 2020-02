Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA I

Die chinesische Zentralbank pumpt weitere Milliardensummen zur Stützung der eigenen Wirtschaft in das Bankensystem. Über Reverse-Repo-Geschäfte wurden am Dienstag insgesamt 500 Milliarden Yuan oder umgerechnet knapp 65 Milliarden Euro bereit gestellt, wie die People's Bank of China (PBOC) mitteilte. Die Reverse-Repo-Sätze wurden nicht angetastet, nachdem die Notenbank die sieben- und 14-tägigen Sätze am Montag um 10 Basispunkte gesenkt hatte. Die PBOC hatte dem Bankensystem am Vortag bereits 156 Milliarden Euro Liquidität zur Verfügung gestellt, um für absehbare wirtschaftliche Folgen nach dem Ausbruch des Coronavirus vorzusorgen. Wirtschaftswissenschaftler haben in den vergangenen Tagen ihre Prognosen für das chinesische Wachstum nach unten revidiert. Sie gehen davon aus, dass Peking aggressive Maßnahmen zur Unterstützung des Binnenwachstums ergreifen wird.

TAGESTHEMA II

Mit Enttäuschung haben die Anleger die Viertquartalszahlen von Alphabet aufgenommen. Der Internet-Großkonzern, zu dem die Suchmaschine Google gehört, hat beim Umsatz die Erwartungen verfehlt. Die Erlöse beliefen sich auf 46,08 Milliarden Dollar, während Experten mit 46,94 Milliarden gerechnet hatten. Gegenüber dem Vorjahr stieg der Umsatz dennoch um 17,3 Prozent. Die Aktie verlor im nachbörslichen Geschäft 4,1 Prozent.

Besser sah es beim Nettoergebnis aus, das mit 10,67 Milliarden Dollar hereinkam, das waren 15,35 Dollar je Aktie. Die Analysten hatten im Schnitt nur mit 12,29 Dollar je Aktie gerechnet. Ein möglicher Grund für den starken Gewinn könnte der effektive Steuersatz sein, der im Quartal nahe Null lag, mit einer Rückstellung für Einkommenssteuern von nur 33 Millionen Dollar, gegenüber 1,1 Milliarden Dollar im Vorjahr.

Erstmals wurden auch die Umsätze der Tochter YouTube und des Cloud-Geschäfts mitgeteilt. Die Erlöse von YouTube beliefen sich 2019 auf 15,15 Milliarden Dollar, was einem Anstieg von 36 Prozent gegenüber 2018 entspricht. Der Umsatz von Google Cloud belief sich im Jahr auf 8,9 Milliarden Dollar, ein Anstieg von 53 Prozent gegenüber 2018.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 1Q, Burbank

22:08 US/Ford Motor Co, Ergebnis 4Q, Dearborn

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 16:00 US/Auftragseingang Industrie Dezember PROGNOSE: +1,4% gg Vm zuvor: -0,7% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 3.265,10 +0,60% Nikkei-225 23.084,59 +0,49% Hang-Seng-Index 26.676,91 +1,21% Kospi 2.157,90 +1,84% Shanghai-Composite 2.780,92 +1,25% S&P/ASX 200 6.948,70 +0,37%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Die Börsen in Ostasien und Australien machen am Dienstag einen Teil ihrer jüngsten Verluste wett. Die Aussicht auf weitere chinesische Wirtschaftsstimuli lasse die Anleger wieder Vertrauen fassen, sagen Marktteilnehmer. Dazu kommen positive Vorgaben aus den USA. Die chinesische Notenbank hatte schon am Montag Liquidität in den Markt gepumpt und legt am Dienstag nochmals nach, um die wirtschaftlichen Folgen des sich rasant ausbreitenden Coronavirus zu mildern. Im chinesischen Spielerparadies Macau sollen nach dem Willen der örtlichen Behörden die Kasinos geschlossen bleiben, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Die Aktien der Kasinobetreiber Sands China, Wynn Macau und Galaxy Entertainment fallen gegen die positive Tendenz zwischen 3,9 und 4,8 Prozent. Index-Schwergewicht Tencent steigt in Hongkong um 2 Prozent. Beobachter verweisen auf die Kursgewinne der Tencent-ADR im US-Handel am Vorabend. Überdies hat Nomura das Kursziel für Tencent erhöht und die Kaufempfehlung bekräftigt. Daneben geht die Bilanzsaison weiter. Panasonic springen in Tokio um gut 10 Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen den Gewinn in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahrs gesteigert hat. Auch die Zahlen von Murata Manufacturing kommen gut an. Die Aktie rückt um 4,3 Prozent vor.

US-NACHBÖRSE

Die Aktie der Google-Mutter Alphabet fiel um 4,1 Prozent, nachdem der Umsatz des Unternehmens die Erwartungen verfehlt hatte (siehe Tagesthema II). NXP Semiconductors gerieten unter Druck, nachdem die Viertquartalszahlen des Chipherstellers nicht in allen Punkten überzeugt hatten. Der Umsatz lag zwar leicht über der Konsensschätzung, beim Ergebnis habe der Markt aber mehr erwartet, hieß es. Die Umsatzprognose für das erste Quartal wiederum übertraf den Analystenkonsens. NXP fielen um 2 Prozent. Hartford Financial büßten 0,7 Prozent ein. Der Versicherer hatte im vierten Quartal mehr verdient als erwartet. Allerdings hatte die Aktie vor der Zahlenvorlage im regulären Handel 1,5 Prozent zugelegt, so dass hier wohl Gewinne mitgenommen wurden.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 28.399,81 0,51 143,78 -0,49 S&P-500 3.248,92 0,73 23,40 0,56 Nasdaq-Comp. 9.273,40 1,34 122,47 3,35 Nasdaq-100 9.126,23 1,50 134,72 4,50 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 974 Mio 1,32 Mrd Gewinner 1.906 611 Verlierer 1.024 2.330 Unverändert 92 70

Freundlich - Nach den deutlichen Verlusten am Freitag zeigten sich die Anleger wieder etwas mutiger. Die Ausbreitung des Coronavirus sorgte zwar weiterhin für Sorgenfalten, jedoch hat die von der chinesischen Notenbank bereitgestellte Liquidität die Lage etwas beruhigt. Unter den Einzelwerten bauten Tesla ihre jüngste Rally rasant aus. Die Aktie verteuerte sich um weitere 20 Prozent auf knapp 780 Dollar, nachdem die Analysten von Argus Research ein neues Kursziel von 808 Dollar genannt hatten nach 556 Dollar zuvor. Baidu sprangen um 5,6 Prozent nach oben, nachdem der chinesische Suchmaschinenbetreiber seine Ziele für das vierte Quartal angehoben hatte. Merck & Co verbesserten sich um 2,2 Prozent. Der Pharmakonzern kann auf eine baldige Zulassung seines antibakteriellen Produktes Recarbrio in einer neuen Indikation hoffen.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,35 2,8 1,32 14,5 5 Jahre 1,35 3,1 1,32 -57,8 7 Jahre 1,44 2,1 1,42 -80,3 10 Jahre 1,52 1,6 1,51 -92,1 30 Jahre 2,00 0,3 2,00 -106,7

Für die Rendite zehnjähriger US-Anleihen ging es bei sinkenden Notierungen um 1,6 Basispunkte nach oben auf 1,52 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:50 Uhr % YTD EUR/USD 1,1059 -0,0% 1,1060 1,1075 -1,4% EUR/JPY 120,40 +0,2% 120,17 120,35 -1,2% EUR/GBP 0,8509 -0,0% 0,8509 0,8422 +0,5% GBP/USD 1,2998 +0,0% 1,2998 1,3150 -1,9% USD/JPY 108,87 +0,2% 108,66 108,67 +0,2% USD/KRW 1186,96 -0,3% 1190,39 1193,01 +2,8% USD/CNY 6,9944 -0,4% 7,0215 7,0130 +0,5% USD/CNH 6,9936 -0,3% 7,0160 7,0109 +0,4% USD/HKD 7,7687 +0,0% 7,7664 7,7684 -0,3% AUD/USD 0,6723 +0,5% 0,6690 0,6705 -4,1% NZD/USD 0,6470 +0,1% 0,6461 0,6471 -3,9% Bitcoin BTC/USD 9.242,26 -0,2% 9.260,01 9.343,75 +28,2%

Das Pfund gab sowohl gegen den Dollar als auch gegen den Euro nach. Vor den Verhandlungen mit der EU über die künftigen Handelsbeziehungen hat der britische Regierungschef Boris Johnson eine Verpflichtung seines Landes auf die europäischen Regelungen abgelehnt. Aktuell wird das Pfund mit 1,2994 Dollar gehandelt, nach 1,3156 am Montagmorgen. Der Euro ging für 0,8511 Pfund um gegenüber 0,8425 zu Tagesbeginn.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 50,61 50,11 +1,0% 0,50 -16,7% Brent/ICE 54,87 54,45 +0,8% 0,42 -16,0%

Am Ölmarkt zeigten sich die Ölpreise mit andauernden Konjunktursorgen unter Druck. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI gab 3,1 Prozent nach auf 49,98 Dollar, während die europäische Sorte Brent 4,1 Prozent verlor auf 54,32 Dollar. Saudi-Arabien erwägt nach Angaben von Opec-Vertretern eine drastische, kurzfristige Drosselung der Ölförderung, um die Virus-Auswirkungen auf die Ölnachfrage zu begrenzen. Die Opec und andere Ölländer wollen am Dienstag und Mittwoch mögliche Maßnahmen erörtern, nachdem der Virenausbruch zum stärksten monatlichen Ölpreisrückgang seit 30 Jahren geführt hat. China ist das weltweit größte Ölverbrauchsland.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.571,57 1.576,85 -0,3% -5,29 +3,6% Silber (Spot) 17,71 17,70 +0,1% +0,01 -0,8% Platin (Spot) 977,45 968,25 +1,0% +9,20 +1,3% Kupfer-Future 2,56 2,51 +2,1% +0,05 -8,5%

