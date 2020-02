Kalamazoo Resources Limited erhielt zweiten Innovation-Connections-Zuschuss für Zusammenarbeit mit CSIRO Mineral ResourcesDGAP-News: Kalamazoo Resources Limited / Schlagwort(e): Kooperation/Research Update Kalamazoo Resources Limited erhielt zweiten Innovation-Connections-Zuschuss für Zusammenarbeit mit CSIRO Mineral Resources04.02.2020 / 08:39 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Kalamazoo Resources Limited (ASX: KZR) ("Kalamazoo" oder das "Unternehmen") berichtet die Vergabe eines zweiten Zuschusses im Rahmen des "Innovation Connections Element" des Unternehmerprogramms des australischen Ministeriums für Industrie, Innovation und Wissenschaft. Dieser zweite Zuschuss wird bei der Finanzierung eines gemeinsamen Forschungsprogramms mit CSIRO zur Kartierung von Mineralzonierungsmustern und potenziellen Vektoren für die Goldvererzung in den Goldprojekten Castlemaine und South Muckleford in Central Victoria behilflich sein.Die wichtigsten Punkte:- Kalamazoo und CSIRO werden ein weiteres gemeinsames Forschungsprojekt auf den Goldprojekten South Muckleford und Castlemaine beginnen. Diese Projekte liegen in der Bendigo Zone, Victoria.- Das vorgeschlagene Forschungsprojekt wird die neuesten Spitzentechnologien verwenden, um Mineralzonierungsmuster in Erkundungsbodenproben als potenzielle Vektoren für die Goldvererzung in den beiden Projektgebieten zu ermitteln.- Dieses Forschungsprojekt knüpft unmittelbar an das Phase-1-Projekt mit CSIRO an, wodurch die geochemischen und mineralischen Zonierungsmuster der Goldlagerstätte Wattle Gully erfolgreich kartiert wurden.- Die Finanzierung des Forschungsprojekts wird durch einen Zuschuss unterstützt, der kürzlich im Rahmen des "Innovation Connections Element" des Unternehmerprogramms des australischen Ministeriums für Industrie, Innovation und Wissenschaft genehmigt wurde. Der Restbetrag wird von Kalamazoo bereitgestellt.- Die Forschungsarbeiten werden von CSIRO in Perth, Western Australia koordiniert und beginnen im Februar 2020. Der Abschluss der Feldaktivitäten und Laboruntersuchungen wird bis August 2020 erwartet."Die Gelegenheit, erneut mit dem CSIRO bei innovativen Spitzenforschungen zusammenzuarbeiten, war überzeugend. Wir sind zuversichtlich, dass wir durch die Zusammenarbeit mit CSIRO bei der Ermittlung von Mineralzonierungsmustern mittels unserer geplanten Bodenprobenprogramme in den Goldprojektgebieten Castlemaine und South Muckleford neue Bohrziele identifizieren können", sagte heute der Chairman und CEO von Kalamazoo, Luke Reinehr.Dieses jüngste Forschungsvorhaben ist eine unmittelbare Folge des Phase-1-Projekts mit CSIRO, wodurch die geochemischen und mineralischen Zonierungsmuster der Goldlagerstätte Wattle Gully erfolgreich kartiert wurden. Das Ergebnis des Phase-1-Projekts zeigte, dass durch die kostengünstige Entnahme von koordinatengitterbasierten Bodenproben aus dem Saprolith in einem Abstand von 100 m (im Gegensatz zur Erfassung der Erzzone, für die ein Rasterabstand für die Entnahme der Bodenproben von weniger als 20 m erforderlich wäre) in dem Gebiet Alterationshalos in der Umgebung der Mineralzonierungsmuster wahrscheinlich festgestellt werden.Das Forschungsvorhaben zielt darauf, das bereits geplante koordinatengitterbasierte Boden- und Gesteinsprobenentnahmeprogramm von Kalamazoo wirksam zu nutzen, das im Februar/März 2020 beginnen und ungefähr 1.000 Proben umfassen wird.Die Proben werden zur UltraFine+TM-Analyse der Haupt- und Spurenelemente im Rahmen eines separaten CSIRO-Forschungsprojekt unter der Leitung von Dr. Ryan Noble (nicht Teil dieses Forschungsprojekts) zu Labwest geschickt. Die UltraFine+TM-Daten und Proben werden dann im Rahmen dieses Forschungsprojekts mit dem Ziel verwendet, um signifikante Verschiebungen in der Chemie des Muskovits in Zonen zu erfassen und kartieren, die anomale Gehalte von Pfadfinderelementen (z. B. As und Sb) besitzen. Zusammenfassend wird es die neuesten Spitzentechnologien zur Kartierung und Ermittlung breiter Mineralalterationshalos in Bodenproben verwenden, um den Suchraum zu verringern und die Explorationsarbeiten für nachfolgende Testbohrungen in Richtung einer untertägigen Goldvererzung zu lenken.Abbildung 1 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Lage des Goldprojekts CastlemaineNach Ansicht von Kalamazoo besteht ein erhebliches Potenzial für die Anwendung moderner Explorationstechniken innerhalb der historischen Central Victorian Goldfields, um in der Tiefe nach hochgradigen Vererzungen zu suchen. Dies ist Teil von Kalamazoos Strategie der "intelligenteren Exploration", die sich auf die Verwendung hochmoderner Explorationstools und Explorationsmethoden konzentriert, die Explorationsziele mit weniger Bohrungen und minimalen Bodenstörungen liefern können.Innovation Connections ist ein Bestandteil des Unternehmerprogramms des australischen Ministeriums für Industrie, Innovation und Wissenschaft, das darauf abzielt, Geschäftsentwicklung und Wettbewerbsfähigkeit durch die Unterstützung der Unternehmensverbesserung und der Forschungszusammenarbeit in anvisierten Wachstumssektoren zu unterstützen. 