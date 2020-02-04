BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR TELEFONICA SA AUF 8,70 (8,80) EUR - 'OVERWEIGHT'BERENBERG SENKT ORANGE AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 14,30 (16,30) EURBERENBERG SENKT ROYAL MAIL AUF 'SELL' (HOLD) - ZIEL 150 (240) PENCEBERENBERG HEBT ZIEL FÜR SIGNIFY AUF 40 (33) EUR - 'BUY' BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR RYANAIR AUF 15,00 (14,50) EUR - 'MARKET-PERFORM'CITIGROUP HEBT ELECTROLUX AUF 'NEUTRAL' (SELL) - ZIEL 220 (214) SEKCREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR WORLDLINE AUF 53 (48) EUR - 'UNDERPERFORM'DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR JUST EAT AUF 820 (670) PENCE - 'HOLD'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR RYANAIR AUF 19,80 (19,30) EUR - 'BUY' MORGAN STANLEY STARTET JUST EAT TAKEAWAY MIT 'OVERWEIGHT'RBC HEBT ZIEL FÜR H&M AUF 240 (235) SEK - ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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