Die aktuell längste Serie: DWS Group mit 5 Tagen Plus in Folge (Performance: 13.23%) - die längste Serie dieses Jahr: Cree 10 Tage (Performance: 14.85%). Tagesgewinner war am Montag European Lithium mit 13,20% auf 0,06 (177% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 7,55%) vor LPKF Laser mit 9,47% auf 20,80 (227% Vol.; 1W 10,64%) und Ryanair mit 7,45% auf 16,01 (26% Vol.; 1W 11,57%). Die Tagesverlierer: SolarWorld mit -22,56% auf 0,06 (104% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 3,33%), SLM Solutions mit -12,83% auf 10,46 (128% Vol.; 1W -10,90%), Mologen mit -10,85% auf 0,12 (66% Vol.; 1W 0,00%)Die höchsten Tagesumsätze hatten McDonalds (1523,23 Mio.), Lockheed Martin (1522,5) und Wells Fargo (1458,08). Umsatzausreisser nach oben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...