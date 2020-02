Trotz der Epidemie waren gestern Baidu mit + 7 % und JD. Com mit + 4 % auf dem amerikanischen Trip dabei. Konkrete Ergebnisse gibt es nicht, aber umfangreiche Vermutungen. Die Chinesen bilden im wesentlichen die amerikanischen Konzepte nach, aber dafür in einem ungeheuer großen Markt mit immerhin 1,3 Mrd. Menschen.



