EUR/USD in der Defensive unter dem 100-Tage-MA - Treasury Renditen setzen US ISM PMI Spike fort - US Renditen belasten das Paar - Der EUR/USD notiert unter dem 100-Tage-MA bei 1,1068, nach dem er am Dienstag im Bereich der 1,11 gescheitert war. Der amerikanische Dollar erhielt mit der amerikanischen Sitzungsgebote, nach dem der US ISM Produktion ...

