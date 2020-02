WIEN/ZÜRICH (dpa-AFX) - Der österreichische Milliardär René Benko übernimmt zusammen mit der thailändischen Central Group die Schweizer Globus-Warenhäuser. Das teilte Benkos Unternehmen Signa am Dienstag in Wien mit. Die 48 Warenhäuser der Migros-Genossenschaftsgruppe und standen seit Monaten zum Verkauf. Zum Preis machten weder Käufer noch Verkäufer Angaben. Die Signa Holding ist ein europäischer Immobilienriese. Das Unternehmen hat auch die deutschen Warenhäuser Karstadt und Kaufhof übernommen und fusioniert. Es handele sich um ein 50:50-Joint Venture, teilte Signa mit.



"Gemeinsam mit Globus und den Standorten von Signa und Central Group in Deutschland, Italien, Dänemark und zukünftig Österreich wird die Gruppe die führende Betreiberin und Eigentümerin von Luxuswarenhäusern in Europa", so Signa. Migros zeigte sich zufrieden, weil die Käufer eine langfristige Strategie, die Absicht zur Weiterentwicklung und den sicheren Weiterbestand der Globus-Gruppe geplant hätten, wie die Genossenschaft mitteilte./oe/DP/jha