BERLIN (Dow Jones)--Die Union und die Grünen haben in einer jüngsten Umfrage in der Wählergunst hinzugewonnen. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, kämen CDU und CSU auf 28 Prozent und damit einen Prozentpunkt mehr als in der Vorwoche, berichtete die Bild-Zeitung unter Berufung auf den Insa-Meinungstrend. Die Grünen gewinnen einen halben Punkt auf 22 Prozent.

Hingegen verlieren SPD und AfD laut der Erhebung, für die vom 31. Januar bis zum 3. Februar 2.059 Personen befragt wurden, je einen Punkt auf 13 Prozent respektive 14 Prozent, und die Linke gibt einen halben Punkt auf 8 Prozent ab. Die FDP bleibt bei 8 Prozent.

Eine Koalition aus CDU/CSU und SPD käme demnach nur auf 41 Prozent, Rot-Rot-Grün auf 43 Prozent. Klare Mehrheiten gäbe es sowohl für ein schwarz-grünes Bündnis aus Union und Bündnis90/Die Grünen als auch für eine Deutschland-Koalition aus CDU/CSU, SPD und FDP mit zusammen jeweils 50 Prozent.

"Der Abstand zwischen SPD und Grünen vergrößert sich weiter", analysierte Insa-Chef Hermann Binkert. "Selbst zusammen sind SPD und Linke schwächer als die Grünen." Derzeit seien die Chancen von FDP oder Linken, die SPD zu überholen, größer als die Chancen der SPD, die Grünen zu überholen.

